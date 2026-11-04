Lens - Côme : Les compos (21h sur Canal+)

TV : « Urgence » à la LFP pour sortir du « traquenard Ligue1+ »

Ben c est toi qui ne sait pas ... Ce n est pas le choix de Mediapro le probleme, c est l absence de garantie juridique protégeant la LFP en cas d impayés, c est le fait qu une fois mis devant le fait accompli, la LFP n avait aucuns moyens de se premunir fasse a la mauvaise foi de Mediapro et son president et que meme devant les tribunaux, c est tout le foot Francais qui aurait ete mis en peril. Labrune n a fait qu hériter de cette situation, concernant Mediapro il avait les mains lies, par contre se désolidariser de C+ et de son fait, mais cela a permis a la L1 pendant cette période d avoir plus de 700M de droits TV ...