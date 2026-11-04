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Lens - Côme : Les compos (21h sur Canal+)

Ligue des Champions
parClaude Dautel
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Compo du RC Lens
Risser, Antonio, Baidoo, Udol, Abdulhamid, Cuisance, Haidara, Skoras, Thauvin, Ivanovic, Hazard
Compo de Côme
Butez, Couto, Jacobo Ramon, Kempf, Alex Valle, Perrone, Luis Milla, Da Cunha, Nico Paz, Caqueret, Douvikas
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Pour regarder des purges toute la saison?! NON MERCI

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TV : « Urgence » à la LFP pour sortir du « traquenard Ligue1+ »

Arrête de modifier tes coms apres coup pour qu ils correspondent aux reponses qu on te fait !!! Tu parlais explicitement que de Nasser aucunement des autres présidents de L1

TV : « Urgence » à la LFP pour sortir du « traquenard Ligue1+ »

Ben c est toi qui ne sait pas ... Ce n est pas le choix de Mediapro le probleme, c est l absence de garantie juridique protégeant la LFP en cas d impayés, c est le fait qu une fois mis devant le fait accompli, la LFP n avait aucuns moyens de se premunir fasse a la mauvaise foi de Mediapro et son president et que meme devant les tribunaux, c est tout le foot Francais qui aurait ete mis en peril. Labrune n a fait qu hériter de cette situation, concernant Mediapro il avait les mains lies, par contre se désolidariser de C+ et de son fait, mais cela a permis a la L1 pendant cette période d avoir plus de 700M de droits TV ...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
4Paris logo
Paris
17952216106
5Rennes logo
Rennes
16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
7Monaco logo
Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Brest logo
Brest
12933316124
11Lorient logo
Lorient
12933378-1
12Toulouse logo
Toulouse
1092431213-1
13Strasbourg logo
Strasbourg
1093151719-2
14Auxerre logo
Auxerre
1093151323-10
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
16Troyes logo
Troyes
89225716-9
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

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