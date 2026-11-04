OL : Tout est bouclé pour la succession de Fonseca

Matthieu Louis-Jean a réagi sur le site officiel de l’OL au départ de Paulo Fonseca, confirmant par ailleurs que le club avait trouvé son successeur. Ce dernier arrivera à Lyon dans quelques jours.

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel : Paulo Fonseca n’est plus l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais . Le club rhodanien a confirmé ce mercredi le départ de son coach de 53 ans au Sporting Portugal, qui va payer 5 millions d’euros dans l’opération. Un coup dur pour l’OL sur le plan sportif avec la perte de son entraîneur en plein cours de saison, alors que l’équipe se classe 3e de Ligue 1 . Matthieu Louis-Jean doit s’adapter à cette situation et réagir rapidement et il a déjà nommé Jorge Maciel en tant que numéro 1 par intérim pour les deux matchs à venir contre la Real Sociedad en Europa League puis Brest en Ligue 1.

Viendra ensuite la trêve internationale, le moment choisi par l’OL pour introniser son futur entraîneur. Matthieu Louis-Jean a confirmé au micro de la chaîne officielle de l’Olympique Lyonnais qu’il avait déjà échangé avec le prochain entraîneur, ce qui signifie en lisant à travers les lignes que son arrivée est déjà finalisée. L’identité du prochain coach de l’OL est en revanche un mystère même si le grand favori est connu en la personne de Carlos Vicens, sans club depuis son départ de Braga.

« Jorge Maciel va prendre en charge l’équipe pour les quelques jours jusqu’à la trêve internationale. Il connaît l’équipe, les joueurs et le projet de jeu. C’était la solution la plus adaptée. Pour nous, il était important de garder ce qu’on a pu faire sur les derniers matchs donc Jorge va gérer l’équipe sur les deux prochains matchs. Il va ensuite y avoir un nouveau coach qui va probablement arriver au début de la trêve internationale. Par contre, on ne repart pas de zéro. Ce n’est pas un nouveau projet » a d’abord fait savoir Matthieu Louis-Jean devant les caméras du club avant de poursuivre.

J'ai déjà eu des discussions avec le prochain entraîneur - Matthieu Louis-Jean

« Un coach part mais le projet reste le même. On a construit une équipe avec Paulo mais ce n’est pas l’équipe de Paulo, c’est l’équipe de l’Olympique Lyonnais avec son ADN, son état d’esprit et son projet de jeu. Ce coach devra s’intégrer à ça, j’ai déjà eu quelques discussions avec lui. On a envie d’avoir un coach qui a envie, qui a faim, qui peut s’adapter à la philosophie de cette équipe. Sur la philosophie de jeu et les principes, ce sera assez proche de Paulo Fonseca » a analysé le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, livrant quelques indices sur l’identité du prochain coach. Les supporters rhodaniens ont maintenant hâte de connaître le verdict et de savoir qui sera sur le banc de l’OL pour succéder à Paulo Fonseca.