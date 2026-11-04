OL : Tout est bouclé pour la succession de Fonseca
J'ai déjà eu des discussions avec le prochain entraîneur- Matthieu Louis-Jean
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Financièrement ca vous arrange, c'est bien ce que je dis....vous avez accepté car ca vous arrange aussi financièrement meme si c'est pas vous qui etes a l'origine du depart, oui vous ne le virez pas quoi...tu joues légèrement sur les mots, et j'ai bien précisé que d'après les medias c'est Fonseca qui a demandé a partir...DONC bon, tu redis ce que je dis quoi
non tu as dis lyon a accepter pour raisons financiere alors que non !!! alors oui la question du financier arrange surement mais c'est pas ce que lyon voulait loin de la
Dejà Nnadi n'a pas été recruté aux Pays Bas mais en Belgique où il jouait pour l'équipe de Zulte Waregem.
J'espère que Fonseca se fera virer du Sporting comme il s'est fait viré du Milan AC au bout de 3 mois.
ce niveau vient aussi du manque de moyen que le desequilibre de droits TV avec les autres crée. si on avait 2Mds comme les anglais le niveau serait meilleur.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|9
|3
|3
|3
|16
|12
|4
|12
|9
|3
|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|9
|2
|4
|3
|12
|13
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11