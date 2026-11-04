Aller au contenu
OL : Tout est bouclé pour la succession de Fonseca

OL : Tout est bouclé pour la succession de Fonseca

OL
parCorentin Facy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Matthieu Louis-Jean a réagi sur le site officiel de l’OL au départ de Paulo Fonseca, confirmant par ailleurs que le club avait trouvé son successeur. Ce dernier arrivera à Lyon dans quelques jours.
C’était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel : Paulo Fonseca n’est plus l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien a confirmé ce mercredi le départ de son coach de 53 ans au Sporting Portugal, qui va payer 5 millions d’euros dans l’opération. Un coup dur pour l’OL sur le plan sportif avec la perte de son entraîneur en plein cours de saison, alors que l’équipe se classe 3e de Ligue 1. Matthieu Louis-Jean doit s’adapter à cette situation et réagir rapidement et il a déjà nommé Jorge Maciel en tant que numéro 1 par intérim pour les deux matchs à venir contre la Real Sociedad en Europa League puis Brest en Ligue 1.
Viendra ensuite la trêve internationale, le moment choisi par l’OL pour introniser son futur entraîneur. Matthieu Louis-Jean a confirmé au micro de la chaîne officielle de l’Olympique Lyonnais qu’il avait déjà échangé avec le prochain entraîneur, ce qui signifie en lisant à travers les lignes que son arrivée est déjà finalisée. L’identité du prochain coach de l’OL est en revanche un mystère même si le grand favori est connu en la personne de Carlos Vicens, sans club depuis son départ de Braga.
« Jorge Maciel va prendre en charge l’équipe pour les quelques jours jusqu’à la trêve internationale. Il connaît l’équipe, les joueurs et le projet de jeu. C’était la solution la plus adaptée. Pour nous, il était important de garder ce qu’on a pu faire sur les derniers matchs donc Jorge va gérer l’équipe sur les deux prochains matchs. Il va ensuite y avoir un nouveau coach qui va probablement arriver au début de la trêve internationale. Par contre, on ne repart pas de zéro. Ce n’est pas un nouveau projet » a d’abord fait savoir Matthieu Louis-Jean devant les caméras du club avant de poursuivre.
J'ai déjà eu des discussions avec le prochain entraîneur
- Matthieu Louis-Jean
« Un coach part mais le projet reste le même. On a construit une équipe avec Paulo mais ce n’est pas l’équipe de Paulo, c’est l’équipe de l’Olympique Lyonnais avec son ADN, son état d’esprit et son projet de jeu. Ce coach devra s’intégrer à ça, j’ai déjà eu quelques discussions avec lui. On a envie d’avoir un coach qui a envie, qui a faim, qui peut s’adapter à la philosophie de cette équipe. Sur la philosophie de jeu et les principes, ce sera assez proche de Paulo Fonseca » a analysé le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, livrant quelques indices sur l’identité du prochain coach. Les supporters rhodaniens ont maintenant hâte de connaître le verdict et de savoir qui sera sur le banc de l’OL pour succéder à Paulo Fonseca.

Lire aussi

Ecoeuré, l’OL confirme le départ de Fonseca pour 5 MEEcoeuré, l’OL confirme le départ de Fonseca pour 5 ME
Articles Recommandés
Psg Luis Enrique A Deja Perdu Patience Avec Ferran Torres
PSG

PSG : Luis Enrique a déjà perdu patience avec Ferran Torres

Lol Vire Son Meilleur Jeune Et Loffre A Monaco
OL

L’OL vire son meilleur jeune et l’offre à Monaco

Tv 400 Me Sur La Table La Ligue 1 Revient En Force
TV

TV : 400 ME sur la table, la Ligue 1 revient en force

Om Genesio Applaudit Benatia Pour Ce Transfert A 6 Me
OM

OM : Genesio applaudit Benatia pour ce transfert à 6 ME

Fil Info

PSG : Luis Enrique a déjà perdu patience avec Ferran Torres
L’OL vire son meilleur jeune et l’offre à Monaco
TV : 400 ME sur la table, la Ligue 1 revient en force
OM : Genesio applaudit Benatia pour ce transfert à 6 ME
EdF : Mayulu appelé par Zidane, la pression monte
Un roc de Nantes fait rêver l'ASSE au mercato
Ecoeuré, l’OL confirme le départ de Fonseca pour 5 ME
L’OM éliminé en Europa League, Genesio en rêve
Le Havre : Dhorasoo envoie son CV pour l'après Digard

Derniers commentaires

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

Financièrement ca vous arrange, c'est bien ce que je dis....vous avez accepté car ca vous arrange aussi financièrement meme si c'est pas vous qui etes a l'origine du depart, oui vous ne le virez pas quoi...tu joues légèrement sur les mots, et j'ai bien précisé que d'après les medias c'est Fonseca qui a demandé a partir...DONC bon, tu redis ce que je dis quoi

Fonseca a trahi l'OL, L'Equipe balance les détails

non tu as dis lyon a accepter pour raisons financiere alors que non !!! alors oui la question du financier arrange surement mais c'est pas ce que lyon voulait loin de la

OM : Genesio applaudit Benatia pour ce transfert à 6 ME

Dejà Nnadi n'a pas été recruté aux Pays Bas mais en Belgique où il jouait pour l'équipe de Zulte Waregem.

Ecoeuré, l’OL confirme le départ de Fonseca pour 5 ME

J'espère que Fonseca se fera virer du Sporting comme il s'est fait viré du Milan AC au bout de 3 mois.

TV : 400 ME sur la table, la Ligue 1 revient en force

ce niveau vient aussi du manque de moyen que le desequilibre de droits TV avec les autres crée. si on avait 2Mds comme les anglais le niveau serait meilleur.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
4Paris logo
Paris
17952216106
5Rennes logo
Rennes
16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
7Monaco logo
Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Brest logo
Brest
12933316124
11Lorient logo
Lorient
12933378-1
12Toulouse logo
Toulouse
1092431213-1
13Strasbourg logo
Strasbourg
1093151719-2
14Auxerre logo
Auxerre
1093151323-10
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
16Troyes logo
Troyes
89225716-9
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading