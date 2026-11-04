Griezmann chouchou des Français « peut-être parce qu’il est blanc »

Malgré l’effort de Téléfoot qui a fait le voyage jusqu’aux Etats-Unis pour le rencontrer, Antoine Griezmann a refusé de parler à la presse française. Cela prouve qu’il n’est pas le gendre idéal imaginé par les Français selon Pierre Ménès.

La fin de l’histoire a été brutale entre l’équipe de France et Antoine Griezmann . A l’issue d’un Euro 2024 décevant sur le plan collectif et individuel, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid a subitement annoncé sa retraite internationale sur les réseaux sociaux. Depuis, le natif de Mâcon n’a accepté aucun hommage de la part de la Fédération française de football et n’a jamais livré les explications de ce retrait aussi inattendu que soudain.

Les amoureux de l’équipe de France auraient pu avoir une explication ce week-end puisque Téléfoot a fait le voyage jusqu’aux Etats-Unis pour rencontrer le milieu offensif d’Orlando. Ce dernier a toutefois refusé catégoriquement de s’exprimer devant le micro d’un média français. Cela a inspiré Pierre Ménès, peu élogieux envers Antoine Griezmann.

« J’ai vu cet extrait de Téléfoot. Je n'ai pas été surpris car je pense qu’en France, on colle des étiquettes. Il y a le gros melon, le gendre idéal, le goldenboy… Très longtemps, Griezmann a été le chouchou de tous. Peut-être parce qu’il était blanc aussi, discret, avec un physique pas impressionnant… Beaucoup de choses jouaient pour lui. Il avait une fraîcheur étonnante. Je ne m’explique pas pourquoi il en veut à la presse française. Rien ne justifie la façon dont il a quitté les Bleus, refusant toute forme d’hommage de la FFF et auto-cultivant une forme de rancoeur » regrette le journaliste sur sa chaîne YouTube Pierrot le Foot, avant de poursuivre.

« Après Benzema, encore un qui dit ‘un jour vous saurez la vérité’. Mais quand les gars ? Si vous ne voulez pas informer les gens, ne vous plaignez pas que des conneries soient racontées. Je trouve un peu décevant de sa part. Cela prouve aussi que l’image qu’on renvoie n’est pas forcément toujours l’image qui correspond à ce que vous êtes vraiment » a livré Pierre Ménès, très déçu comme de nombreux français par la fin de l’histoire entre l’équipe de France et l’un des meilleurs joueurs de son histoire.