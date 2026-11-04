L'OM harcèle ses joueurs pour baisser les salaires

L'Olympique de Marseille vit sous la menace d'une sanction de la DNCG et pour tenter de présenter un budget le moins déséquilibré possible, Grégory Lorenzi et Stéphane Richard insistent auprès des joueurs pour faire baisser les salaires.

Foot Mercato, malgré ce refus initial, l'Olympique de Marseille via Grégory Lorenzi est revenu à la charge afin que les joueurs reviennent à la table des négociations pour accepter cette baisse des salaires. Pour cela, le directeur sportif de l'OM, avec l'aval de son président, a fait une nouvelle offre aux footballeurs marseillais directement ou via leurs agents. On l'a appris la semaine dernière, malgré la demande des dirigeants marseillais en début de saison, les joueurs de l'OM n'ont pas accepté de baisser les salaires . Une position ferme prise par l'ensemble du vestiaire qui a forcément chagriné Frank McCourt et Stéphane Richard, lesquels vont devoir se présenter avec des comptes assainis, du moins en partie, devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, dans les prochaines semaines. Alors, selon, malgré ce refus initial, l'Olympique de Marseille via Grégory Lorenzi est revenu à la charge afin que les joueurs reviennent à la table des négociations pour accepter cette baisse des salaires. Pour cela, le directeur sportif de l'OM, avec l'aval de son président, a fait une nouvelle offre aux footballeurs marseillais directement ou via leurs agents.

L'OM fait une offre gagnant-gagnant

Pour tenter de trouver un accord rapide, Grégory Lorenzi a fait savoir aux joueurs de l'OM qu'en échange d'un salaire revu à la baisse, le club phocéen pourrait faciliter le départ des joueurs à l'avenir. Par exemple, il pourrait se montrer moins gourmand financièrement lors d'un transfert ou pourrait libérer un joueur dans la dernière année de son contrat. Bref, le deal est clair, si les joueurs acceptent de baisser leurs salaires, alors les dirigeants n'auront pas la mémoire courte. Notre confrère ne dit pas si cette nouvelle offre transmise par le directeur sportif marseillais aux joueurs de Bruno Genesio a reçu des réponses positives, alors même que le temps presse pour le club phocéen.

Et cette nouvelle offre confirme que malgré le mercato totalement aphone dans le sens des signatures cet été, le club de Frank McCourt est toujours dans le dur sur le plan comptable. Pour preuve, lors du prochain marché hivernal des transferts, en janvier 2027, l'Olympique de Marseille devra encore se séparer d'un ou deux joueurs, sans même avoir la garantie de se renforcer. Avec ce nouveau coup de pression, la direction marseillaise tente de réussir à sortirr de cette spirale.