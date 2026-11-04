Aller au contenu
L'OM harcèle ses joueurs pour baisser les salaires

L'OM harcèle ses joueurs pour baisser les salaires

OM
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
L'Olympique de Marseille vit sous la menace d'une sanction de la DNCG et pour tenter de présenter un budget le moins déséquilibré possible, Grégory Lorenzi et Stéphane Richard insistent auprès des joueurs pour faire baisser les salaires.
On l'a appris la semaine dernière, malgré la demande des dirigeants marseillais en début de saison, les joueurs de l'OM n'ont pas accepté de baisser les salaires. Une position ferme prise par l'ensemble du vestiaire qui a forcément chagriné Frank McCourt et Stéphane Richard, lesquels vont devoir se présenter avec des comptes assainis, du moins en partie, devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, dans les prochaines semaines. Alors, selon Foot Mercato, malgré ce refus initial, l'Olympique de Marseille via Grégory Lorenzi est revenu à la charge afin que les joueurs reviennent à la table des négociations pour accepter cette baisse des salaires. Pour cela, le directeur sportif de l'OM, avec l'aval de son président, a fait une nouvelle offre aux footballeurs marseillais directement ou via leurs agents.

L'OM fait une offre gagnant-gagnant

Pour tenter de trouver un accord rapide, Grégory Lorenzi a fait savoir aux joueurs de l'OM qu'en échange d'un salaire revu à la baisse, le club phocéen pourrait faciliter le départ des joueurs à l'avenir. Par exemple, il pourrait se montrer moins gourmand financièrement lors d'un transfert ou pourrait libérer un joueur dans la dernière année de son contrat. Bref, le deal est clair, si les joueurs acceptent de baisser leurs salaires, alors les dirigeants n'auront pas la mémoire courte. Notre confrère ne dit pas si cette nouvelle offre transmise par le directeur sportif marseillais aux joueurs de Bruno Genesio a reçu des réponses positives, alors même que le temps presse pour le club phocéen.
Et cette nouvelle offre confirme que malgré le mercato totalement aphone dans le sens des signatures cet été, le club de Frank McCourt est toujours dans le dur sur le plan comptable. Pour preuve, lors du prochain marché hivernal des transferts, en janvier 2027, l'Olympique de Marseille devra encore se séparer d'un ou deux joueurs, sans même avoir la garantie de se renforcer. Avec ce nouveau coup de pression, la direction marseillaise tente de réussir à sortirr de cette spirale.
Articles Recommandés
Asse Nantes La Sanction Est Tombee Pour Les Supporters
ASSE

ASSE-Nantes : La sanction est tombée pour les supporters

Clause A 60 Me Le Psg Se Jette Sur Ce Renfort Offensif
PSG

Clause à 60 ME, le PSG se jette sur ce renfort offensif

El Programme Et Resultats De La 4e Journee
Europa League

EL : Programme et résultats de la 4e journée

Rennes Se Contente Dun Nul Contre Lolympiakos
Rennes

Rennes se contente d'un nul contre l'Olympiakos

Fil Info

ASSE-Nantes : La sanction est tombée pour les supporters
Clause à 60 ME, le PSG se jette sur ce renfort offensif
EL : Programme et résultats de la 4e journée
Rennes se contente d'un nul contre l'Olympiakos
Carlo Molinari est mort
OM : Les Marseillais ont tout faux sur Balerdi
TV : « Urgence » à la LFP pour sortir du « traquenard Ligue1+ »
Nuamah et Niakhaté absents pour Real Sociedad-OL
PSG : Maza dévoile les trois concurrents de Paris

Derniers commentaires

LdC : Le PSG choque l'Europe à Villarreal

Tu préfères le Real de Franco ou le Barça de Negreira et de l'Uefa j'imagine, c'est cocasse.

TV : « Urgence » à la LFP pour sortir du « traquenard Ligue1+ »

Un voleur a la place d'un voleur ! Ils sont tous pareils et le prochain sera pareil

Carlo Molinari est mort

c'étais le dernier des mohicans de ses présidents de l'époque dorée du foot français des années 80, Rocher, Tapie, Bez, etc Hamel peut être le président de l'AJa de cette époque est peut être encore vivant

Carlo Molinari est mort

RIP

LdC : 12 défaites, Bratislava menace le record de l'OM

Le Slovan Bratislava est maintenant (avec la défaite mardi contre Linz) à 14 défaites d'affilée. L'OM n'est plus détenteur du record.^^

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
4Paris logo
Paris
17952216106
5Rennes logo
Rennes
16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
7Monaco logo
Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Brest logo
Brest
12933316124
11Lorient logo
Lorient
12933378-1
12Toulouse logo
Toulouse
1092431213-1
13Strasbourg logo
Strasbourg
1093151719-2
14Auxerre logo
Auxerre
1093151323-10
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
16Troyes logo
Troyes
89225716-9
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading