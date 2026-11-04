OL : Fonseca se sacrifie, Virginie Sainsily lui dit merci

Paulo Fonseca a fait le choix de quitter l’OL après 9 journées pour rejoindre le Sporting. Un choix qui arrange tout le monde selon Virginie Sainsily, à deux doigts de remercier l’entraîneur portugais pour son sacrifice.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais ont encore du mal à y croire. Alors que leur équipe est 3e de Ligue 1 après 9 journées, leur entraîneur Paulo Fonseca claque la porte . Le coach de 53 ans a dit oui au Sporting, qui lui offre un contrat jusqu’en 2030. Un départ accepté par la direction lyonnaise, Michele Kang et Matthieu Louis-Jean en tête. De quoi provoquer la frustration voire la colère de certains supporters lyonnais, lesquels s’estiment trahis par Paulo Fonseca. Ce n’est pas l’état d’esprit de Virginie Sainsily.

Le départ de Fonseca arrange aussi l'OL

Sur le plateau de l’Equipe du Soir, la journaliste qui n’a jamais caché son affection pour l’Olympique Lyonnais a une autre vision de la situation. Selon elle, le départ de Paulo Fonseca arrange en premier plan le club rhodanien, dans une situation financière toujours très compliquée, qui va récupérer 5 millions d’euros d’indemnité de transfert en plus d’économiser le salaire colossal du Portugais, estimé à 400.000 euros bruts mensuels.

« A partir du moment où tu me donnes des explications claires, cohérentes et logiques, je ne vois pas pourquoi on doit lui en vouloir. On a tendance à l’oublier mais l’OL est dans une très mauvaise situation financière. L’OL pourrait être dans une pire situation. Laisser partir Fonseca, ça met du beurre dans les épinards » estime la journaliste de la Chaîne L’Equipe, qui enchaîne.

« Ca permet d’arranger la situation. Je fais confiance à Michele Kang, je fais confiance à la direction de l’Olympique Lyonnais. Quand le Sporting toque à la prote et que Fonseca en parle avec sa direction, qui lui dit que ça les arrange s’il part… Je ne vois pas le problème. Je comprends que ce soit décevant. Si l’OL n’était pas dans cette situation financière, je serais dégoûtée » analyse Virginie Sainsily, pour qui il est trop facile de taper sur Paulo Fonseca. Reste que pour une grande majorité des supporters de l’OL, le choix de l’entraîneur de 53 ans ressemble avant tout à une grosse trahison et la pilule a beaucoup de mal à passer.