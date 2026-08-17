OL : Lukaku sera bien là contre Lyon

OL : Lukaku sera bien là contre Lyon

OL17 août , 16:00
parClaude Dautel
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Recruté la semaine passée par Fenerbahçe, Romelu Lukaku devrait être à la disposition de son entraîneur contre l'OL. Tout comme l'a fait Lyon avec Athekame et Bacher, le club turc a ajouté l'attaquant belge au dernier moment sur sa liste pour l'UEFA.
Avant de s'affronter deux fois en une semaine, l'Olympique Lyonnais et Fenerbahçe ont fait le plein de renforts. Du côté de Lyon, Athekame et Bacher ont rejoint l'effectif de Paulo Fonseca depuis la qualification contre le Sparta Prague, tandis que pour le club stambouliote, il y a eu renfort, mais de taille, puisque Romelu Lukaku a quitté Naples pour s'engager avec Fenerbahçe. Dimanche, on avait appris que l'OL avait réussi à trouver un point de règlement pour inscrire ses deux nouveaux joueurs sur la liste transmise à l'UEFA pour la rencontre aller prévue mardi soir en Turquie. Mais le quotidien belge La Dernière Heure le confirme à la veille de ce choc, Fenerbahçe en a fait de même avec la star belge, laquelle sera présente contre Lyon dès le match aller.

Lukaku n'a pas signé pour rester sur le banc

Cependant, tout comme pour l'OL, on se demande si le technicien turc, Ismail Kartal, alignera Romelu Lukaku, qui n'a pas joué une seule seconde avec son nouveau club. En effet, l'attaquant belge de 33 ans n'est pas rentré lors de la 1ʳᵉ journée de la Super Lig contre Gençlerbirlig, alors pourtant que Fenerbahçe était mené, et s'est incliné. Cependant, au moment de signer son nouveau contrat, et face à la presse, l'international belge a clairement fait le forcing pour disputer cette rencontre importante contre Lyon. « Mon objectif est de jouer mardi. Bien sûr, je dois mériter ma place, mais je ne suis pas blessé. Je n’aurai certainement pas besoin de plusieurs semaines pour être prêt », a prévenu Romelu Lukaku, qui va rejoindre Mason Greenwood, autre renfort de choc de l'attaque de Fenerbahçe.
Sans être désagréable avec Romelu Lukaku, ses dernières apparitions, que ce soit avec la Belgique lors du Mondial, ou avec Naples la saison passée, n'ont pas réellement de quoi inquiéter monstrueusement l'Olympique Lyonnais. Cependant, Paulo Fonseca le sait, sur un seul geste le colosse belge peut faire basculer un match, en espérant que ce ne soit pas contre l'OL

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marseille n'a pas de dette vous etes kon ou quoi

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Il va nous mettre nos 2 super recrues de ce mercato... AMN et TT .... 🤣 Pour surprendre le Fener...🤣🙆🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

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mdr un crack alors qu'il n'a rien prouvé.

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Ce serait l'idéal, le faire venir pour cirer le banc... ce serait dommage pour lui et le club

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tout le monde quitte le navire strasbourgeois. ca sent la L2 l'an prochain

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