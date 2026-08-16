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OL : Athekame et Bacher qualifiés, un miracle se produit

OL16 août , 19:30
parHadrien Rivayrand
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L’OL est impatient de se frotter à Fenerbahce lors des barrages de la Ligue des champions. Les Gones pourront en plus compter sur certaines de leurs dernières recrues estivales.
L’Olympique Lyonnais jouera gros dans quelques jours. Les hommes de Paulo Fonseca ont en effet une belle opportunité de se qualifier pour la phase finale de la Ligue des champions. Pour cela, il faudra prendre le meilleur sur Fenerbahce lors de cette double confrontation. La formation turque a réalisé un énorme mercato estival et sera un adversaire redoutable pour une jeune équipe lyonnaise. Mais l’OL a de sérieux arguments à faire valoir pour poser des problèmes à Fenerbahce. Surtout que Paulo Fonseca pourra finalement compter sur certaines de ses recrues estivales. Et ce n’était pas gagné d’avance pour la formation rhodanienne.

L'OL soulagé, Fenerbahce peut s'inquiéter ? 

Ces derniers jours, l’OL pensait notamment ne pas pouvoir compter sur Zachary Athekame pour la manche aller à Istanbul en raison d’un problème réglementaire (date limite dépassée et délai trop long pour sa qualification au niveau national). Mais la situation a finalement été réglée et le Suisse pourra bien faire le déplacement en Turquie. C’est du moins ce qu’annonce L’Équipe. Le média précise également que Felix Bacher sera de la partie pour tenter de ramener un résultat positif d’Istanbul. L’Olympique Lyonnais devra dans le même temps gérer la fin de son mercato estival. Certains joueurs pourraient d’ailleurs être perturbés par les incertitudes entourant leur avenir, à l’image de Malick Fofana, particulièrement courtisé en Europe.

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En tout cas, l’Olympique Lyonnais aura fière allure pour tenter de décrocher son billet pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. La suite de la saison pourrait largement dépendre de cette qualification ou non en Ligue des champions. Les recrues devront notamment se montrer à la hauteur des attentes, elles qui ont été sollicitées pour permettre aux Gones de franchir un nouveau cap au plus haut niveau.
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Derniers commentaires

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Juste car je dis la vérité....tkt pas tu as multi compte....greg Red 13 dijaya etc etc ....pauvre type....700 bar pas un titre ......

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Ah tu as peur de finir derrière le pfc je comprends... mais il y a aussi Strasbourg Lens Monaco Lille Rennes etc......mon guignols

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Tkt mon charlot je suis pour le PSG depuis 30 ans .. et c est pas fini 😘😘

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Iziziiiiiiiiii Paris 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

OM : Une signature prioritaire encore annulée

Mon frustré !!! Bonjour le flis de red 13 et dijaya !!!😘😘😘alors tocard tu va finir devant le pfc lyon Strasbourg Rennes Lens Lille ??????????,

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