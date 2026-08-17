OL : Le mystère Pavel Sulc enfin levé

OL : Le mystère Pavel Sulc enfin levé

OL17 août , 11:30
parClaude Dautel
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Absent lors des deux premiers matchs européens de l'OL, Pavel Sulc suscitait bien des rumeurs du côté de Lyon, son départ étant même annoncé comme imminent. Mais on en sait désormais plus sur le joueur tchèque.
Avec Malick Fofana, c'est le joueur qui semble en mesure de quitter l'Olympique Lyonnais avant la fin du mercato, mais à deux semaines de la fermeture de la fenêtre estivale des transferts. Pavel Sulc est toujours un joueur de l'OL. L'absence inexpliquée de l'international tchèque contre le Sparta Prague avait lancé des rumeurs sur son possible départ pour Leeds, le club de Premier League s'étant intéressé à Sulc. Mais, Hugo Guillemet le précise dans L'Equipe, l'absence du milieu offensif de 25 ans ne cache pas une décision des dirigeants lyonnais de le garder au chaud pour éviter une blessure avant de le vendre. Non, si Pavel Sulc était forfait lors du 3ᵉ tour préliminaire de Ligue des champions, c'est tout simplement qu'il était vraiment blessé au genou.

Sulc retrouve le chemin de l'entraînement

Et il ne sera pas non plus dans le groupe de Paulo Fonseca pour le très attendu match de barrage de Ligue des champions mardi soir à Istanbul contre Fenerbahçe. Cependant, bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais dans la perspective du match retour dans une semaine au Groupama Stadium, mais également du premier match de Ligue 1, samedi prochain à Toulouse, Pavel Sulc va reprendre l'entraînement collectif ce jeudi. Cela va donc donner un choix de plus à l'entraîneur de l'OL, même si ce dernier est bien conscient que l'international tchèque a de fortes chances de quitter Lyon avant le 1er septembre prochain.
Entre Pavel Sulc et Malick Fofana, la tendance est plutôt à un départ du premier, Malick Fofana ayant du mal à trouver preneur compte tenu du prix réclamé par l'Olympique Lyonnais, à savoir autour de 40 millions d'euros. Mais encore faut-il qu'une offre arrive sur le bureau de Matthieu Louis-Jean pour celui qui, la saison passée, a été clairement l'un des joueurs les plus en vue. En attendant, Pavel Sulc va donc revenir travailler avec ses coéquipiers.

Lire aussi

OL : Arsenal met le feu au dossier Malick FofanaOL : Arsenal met le feu au dossier Malick Fofana
TV : Fenerbahce - OL : A quelle heure et sur quelle chaîne ?TV : Fenerbahce - OL : A quelle heure et sur quelle chaîne ?
Articles Recommandés
Lom Tient Son Gardien De But La Juventus Donne Son Feu Vert
OM

L'OM tient son gardien de but, la Juventus donne son feu vert

Strasbourg
RCSA

Jacobo Ortega quitte le Real Madrid et rejoint Strasbourg (officiel)

Om Lagent Dun Attaquant International Sort Du Silence
OM

OM : L'agent d'un attaquant international sort du silence

Psg Mbaye A Liverpool Lenorme Coup De Clim
PSG

PSG : Mbaye à Liverpool, l'énorme coup de clim

Fil Info

17 août , 12:00
L'OM tient son gardien de but, la Juventus donne son feu vert
17 août , 11:16
Jacobo Ortega quitte le Real Madrid et rejoint Strasbourg (officiel)
17 août , 11:00
OM : L'agent d'un attaquant international sort du silence
17 août , 10:30
PSG : Mbaye à Liverpool, l'énorme coup de clim
17 août , 10:00
OM : La provocation de Milan pour Hojbjerg fait scandale
17 août , 9:40
Ligue 1+ a bugué, les explications tombent enfin
17 août , 9:20
Le PSG perd, Daniel Riolo allume trois joueurs
17 août , 9:00
ASSE : 15ME ou rien, ce dossier agite les Verts
17 août , 8:40
PSG : Barcola vendu 135ME, tout s'accélère

Derniers commentaires

L'OM tient son gardien de but, la Juventus donne son feu vert

Incapable de trouver un jeune gardien à fort potentiel on est vraiment des Brel

OM : Une signature prioritaire encore annulée

Ok Édit ton commentaire alors tu t'es trompé du coup

OL : Le mystère Pavel Sulc enfin levé

Entre blessures et barrages cela sera très dur pour L OL

OL : Le mystère Pavel Sulc enfin levé

Ça m'inquiète car si c'est la même blessure qu'en Mars/avril c'est un type de blessure qui peut devenir récurrent

OM : La provocation de Milan pour Hojbjerg fait scandale

Comment ? Milan POURRAIT faire une offre dans une EVENTUALITE ENVISAGEABLE ? Waouh, quelle info ! Remarque, ils se souviennent sûrement qu'ils ont eu Rabiot au rabais mais c'était pas dans les mêmes circonstances.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading