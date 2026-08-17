OL : Le mystère Pavel Sulc enfin levé

Absent lors des deux premiers matchs européens de l'OL, Pavel Sulc suscitait bien des rumeurs du côté de Lyon, son départ étant même annoncé comme imminent. Mais on en sait désormais plus sur le joueur tchèque.

L'Equipe, l'absence du milieu offensif de 25 ans ne cache pas une décision des dirigeants lyonnais de le garder au chaud pour éviter une blessure avant de le vendre. Non, si Pavel Sulc était forfait lors du 3ᵉ tour préliminaire de Ligue des champions, c'est tout simplement qu'il était vraiment blessé au genou. Avec Malick Fofana, c'est le joueur qui semble en mesure de quitter l'Olympique Lyonnais avant la fin du mercato, mais à deux semaines de la fermeture de la fenêtre estivale des transferts. Pavel Sulc est toujours un joueur de l'OL. L'absence inexpliquée de l'international tchèque contre le Sparta Prague avait lancé des rumeurs sur son possible départ pour Leeds , le club de Premier League s'étant intéressé à Sulc. Mais, Hugo Guillemet le précise dans, l'absence du milieu offensif de 25 ans ne cache pas une décision des dirigeants lyonnais de le garder au chaud pour éviter une blessure avant de le vendre. Non, si Pavel Sulc était forfait lors du 3ᵉ tour préliminaire de Ligue des champions, c'est tout simplement qu'il était vraiment blessé au genou.

Sulc retrouve le chemin de l'entraînement

Et il ne sera pas non plus dans le groupe de Paulo Fonseca pour le très attendu match de barrage de Ligue des champions mardi soir à Istanbul contre Fenerbahçe. Cependant, bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais dans la perspective du match retour dans une semaine au Groupama Stadium, mais également du premier match de Ligue 1 , samedi prochain à Toulouse, Pavel Sulc va reprendre l'entraînement collectif ce jeudi. Cela va donc donner un choix de plus à l'entraîneur de l'OL, même si ce dernier est bien conscient que l'international tchèque a de fortes chances de quitter Lyon avant le 1er septembre prochain.

Entre Pavel Sulc et Malick Fofana, la tendance est plutôt à un départ du premier, Malick Fofana ayant du mal à trouver preneur compte tenu du prix réclamé par l'Olympique Lyonnais, à savoir autour de 40 millions d'euros. Mais encore faut-il qu'une offre arrive sur le bureau de Matthieu Louis-Jean pour celui qui, la saison passée, a été clairement l'un des joueurs les plus en vue. En attendant, Pavel Sulc va donc revenir travailler avec ses coéquipiers.