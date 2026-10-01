C’est confirmé, le PSG a manqué le coup de l’été

C’est confirmé, le PSG a manqué le coup de l’été

PSG
parGael Anger
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Le PSG peut avoir des regrets de ne pas avoir bouclé l'opération menant à Zion Suzuki, injouable avec Aston Villa et le Japon en ce moment.
Le Paris Saint-Germain, malgré son pouvoir d'attractivité, aime avancer masqué sur le mercato. Il parvient à maintenir sous silence ses recrutements jusqu’au dernier moment, et travailler ainsi plus sereinement. Cela n’a pas été le cas dans un dossier qui va laisser beaucoup de regrets au double champion d’Europe. En effet, le PSG négociait depuis plusieurs semaines avec Parme pour faire signer Zion Suzuki, mis en évidence à la Coupe du monde avec le Japon.

Suzuki, tout pour plaire au PSG

Mais beaucoup de temps s’est passé entre la divulgation de négociations et sa future arrivée, à tel point que son entourage s’est montré gourmand, et les conditions de son arrivée se sont écroulées. Luis Enrique et Luis Campos voulaient le voir à l’entrainement quelques semaines avant de décider de le conserver ou de le prêter encore une saison, mais entre la gourmandise de ses agents, l’incertitude du PSG et l’arrivée d’Aston Villa pour lui offrir une place de titulaire, le Japonais a pris la direction de Birmingham.
A 24 ans, il a totalement réussi son envol, malgré les résultats décevants de la formation d’Unai Emery. Elu homme du match à plusieurs reprises, l’ancien gardien de Parme a été récompensé avec le titre de joueur du mois avec Aston Villa, où les observateurs ont été bluffés par la qualité de ses arrêts, la vitesse de ses sorties, et son jeu au pied d’une précision redoutable.
Des qualités qui expliquent tout de même l’intérêt du PSG à son égard. Mais Paris n’est pas allé au bout de cette opération, et si Lucas Chevalier ne semble plus faire partie des plans, Matvey Safonov répond présent sans toutefois être l’élément décisif dans ce début de saison parisien. Toujours en grande forme, Suzuki a confirmé avec son pays, gardant son but inviolé contre l’Equateur tout en sauvant un pénalty. 30 millions d'euros bien dépensés pour Aston Villa cet été.
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Dembélé Ballon d’Or, le PSG a rencontré les jurés

Derrière lui ???? Yamal rodri non ils sont devant ...et krava très loin devant ... m bappe c est pas benzema au réal.....

Pierre Sage a très envie de piocher à l’OL au mercato

Va lire le rapport de Mediapart !!!! PSG a fait la même chose que city… préparez vous !!!! Ton club gagne des titres par la corruption !

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Ils peuvent se rapprocher de McCourt.😊

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