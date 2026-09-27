OL : Loïs Openda provoque son départ de Lyon

Très performant depuis le début de son prêt à l’OL, Loïs Openda voit sa valeur marchande grimper. Il sera impossible pour le club rhodanien de s’aligner sur le prix du buteur belge à la fin de la saison.

Prêté sans option d’achat par la Juventus Turin à l’Olympique Lyonnais l’été dernier, Loïs Openda a parfaitement réussi son intégration dans la capitale des Gaules. L’ancien attaquant de Lens et de Leipzig a déjà trouvé le chemin des filets à deux reprises toutes compétitions confondues. Au-delà des buts, Loïs Openda s’est parfaitement intégré dans le dispositif de Paulo Fonseca et sa complémentarité avec Pavel Sulc et Ernest Nuamah a été redoutable lors des derniers matchs.

C’est une bonne nouvelle pour l’OL, qui va pouvoir compter sur un numéro neuf de haut niveau cette saison. Les bonnes performances d’Openda contribuent en revanche à faire grimper sa valeur marchande… rendant l’attaquant belge totalement inaccessible pour Lyon dans l’optique d’un éventuel transfert l’été prochain comme le souligne Nicolas Puydebois.

« Dans la mentalité, dans ce qu'il propose, dans les efforts qu'il fait pour le collectif... Il y a très peu d'attaquants qui en font autant pour le collectif comme il le fait. La Juve n'a pas mis d'option d'achat pour une simple et bonne raison, c'est que c'est un très bon footballeur et qu'ils veulent le relancer » a analysé le consultant de l’émission Tant qu’il y aura des Gones. Le site Olympique et Lyonnais confirme la tendance : il sera impossible pour le club rhodanien de recruter définitivement Loïs Openda en fin de saison.

La valeur marchande d'Openda va (trop) grimper

« Cette relance pourrait néanmoins avoir des conséquences sur sa valeur (…) L'intérêt est également financier pour les Turinois. Acheté 46 millions d'euros, la Juventus espère profiter d'un retour en forme de l'attaquant pour pouvoir faire grimper sa valeur » écrivent nos confrères. Actuellement valorisé à 25 millions d’euros par Transfermarkt, Loïs Openda pourrait en valoir près du double en mai prochain s’il cartonne avec l’OL.