LdN : L’Espagne renverse l’Angleterre dans un choc fou

1e journée de Ligue des Nations

Angleterre - Espagne : 2-3

Buts : Yamal (2e), Gordon (36e), Kane (40e), Baena (60e) et Oyarzabal (74e)

La très belle affiche entre l’Angleterre et l’Espagne a tenu toutes ses promesses, ce samedi soir lors de la 1ère journée de Ligue des Nations (2-3).

Très attendu, le champion du monde en titre répondait d’entrée de match grâce à Yamal, buteur après seulement 2 minutes. On s’attendait alors à une masterclass espagnole à Wembley, mais les Three Lions réagissaient en fin de première mi-temps. Gordon égalisait puis Kane donnait l’avantage aux Anglais en seulement cinq minutes. Le match prenait une tournure totalement folle en seconde période.

A l’heure de jeu, Baena égalisait sur un service d’Olmo. L’ailier de l’Atlético se muait quinze minutes plus tard en passeur pour Oyarzabal, le serial buteur de la Roja. Le score ne bougeait plus. L’Espagne l’emporte 2-3 à Wembley et confirme son statut d’équipe à battre en Europe. Les hommes de Luis de la Fuente affronteront la Croatie dans trois jours tandis que les Anglais joueront contre la République Tchèque.