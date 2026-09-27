Le PSG vote pour un Parc des Princes tout neuf à 70.000 places

Le PSG souhaite être fixé le plus rapidement possible concernant le lieu de son futur stade. Nasser Al-Khelaïfi est favorable à un dénouement début novembre au plus tard, et le Parc des Princes fait office de grand favori.

Depuis de longs mois, le Paris Saint-Germain étudie toutes les options possibles pour son futur stade . Poissy et Massy tiennent la corde, au même titre que le Parc des Princes même si un rachat de l’enceinte dans laquelle évolue actuellement le PSG semblait peu probable lorsque Anne Hidalgo était à la tête de la mairie. L’élection du nouveau maire PS Emmanuel Grégoire en mars dernier a toutefois changé la donne. Au point de faire du Parc des Princes le grand favori dans ce dossier, selon les informations de L’Equipe.

L'élection d'Emmanuel Grégoire a tout fait basculer

L’enceinte des joueurs d’Ousmane Dembélé « est revenu dans le jeu de manière assez spectaculaire, en lui conférant même le costume de favori », écrit le quotidien national dans son édition du jour. Les trois candidatures restent bien sûr en course et de nouveaux comités de pilotage auront lieu à Poissy et à Massy, les 13 et 16 octobre prochain. Mais c’est bien, à ce stade, la piste d’un Parc des Princes rénové et agrandi à 70.000 places qui fait office de favori aux yeux de la direction du club.

L’Equipe rapporte que dans ses études, le Paris Saint-Germain envisage d’agrandir le stade, mais aussi de créer un accès direct à celui-ci depuis le périphérique, « probablement pour les joueurs et les officiels », afin d’arriver plus facilement au stade. Par ailleurs, le PSG prévoit la création de logements et de parkings autour du Parc des Princes, qui pourraient être loués à des entreprises pour des évènements. Le dossier est colossal, car les travaux affecteraient le périphérique et les alentours du Parc des Princes « pendant plusieurs années ».

Des travaux titanesques sur le périphérique ?

Par ailleurs, la question de savoir qui paiera tous ces travaux est aussi sur la table : le PSG ou les collectivités locales ? « Ce paramètre comptera à coup sûr dans le choix final », concluent nos confrères. Une tendance se dégage néanmoins, le Paris Saint-Germain envisage de plus en plus fortement de rester au Parc des Princes, ce qui n’était pas du tout gagné il y a encore six mois. Un soulagement pour les supporters historiques du club Bleu et Rouge, lesquels ont toujours exprimé leur profond désir de rester au Parc des Princes, l’enceinte historique du club.