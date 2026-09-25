TV : Belgique - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Toujours au bon endroit sur le terrain. Toujours juste dans la dernière passe. Il met un peu plus de temps à se remettre en jambes cette saison mais il est encore là. J’aime ce joueur
Mbappé sur aile son vrai poste merci Zidane
Je pense que Kylian Mbappé aurait été plus efficace en numéro 9 ce soir. Remarque... ce n'est pas difficile quand on voit le fantôme Dembélé.
Mais pas en 9 . Bravo Zidane
Tu fais encore du copié-collé. Ton histoire de faux 9... c'est de la daube. Tu lui cherche des excuses. Ce soir Oumane Dembélé a bien dit au micro de TF1 qu'il était content de retrouver sa place... alors qu'il a été catastrophique. Ce soir, Zinedine Zidane n'a jamais évoqué de faux 9 devant les journaliste. Tu n'es qu'un mytho qui cherche de excuses pour son petit Ballon d'Or. Mdr Et puis... sache-le !... avec des "SI"... ma tante serait mon oncle !!! ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
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|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
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|1
|2
|2
|7
|8
|-1
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|5
|1
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|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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