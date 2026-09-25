TV : Belgique - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Quelques jours après une première rencontre face à la Turquie, l’équipe de France de Zinédine Zidane va passer un vrai test contre la Belgique lors de la 2e journée de la Ligue des Nations.

Quelle heure pour Belgique - France ?

lundi 28 septembre à 20h45 au Stade Roi Baudouin de Bruxelles. Cette pause internationale de septembre va durer deux semaines, et l’ équipe de France de Zinédine Zidane va donc avoir le temps de tester des choses pour son grand départ. Dans la foulée de la première rencontre face à la Turquie vendredi, et avant d’enchaîner deux matchs de suite à domicile au Stade de France, les Bleus se déplaceront en Belgique. Ce match se jouera ceau Stade Roi Baudouin de Bruxelles.

Sur quelle chaîne suivre Belgique - France ?

Comme tous les matchs des Bleus, cette 2e journée de la Ligue des Nations entre la Belgique et la France sera bien entendu diffusée sur l’antenne de TF1.

Les compos probables de Belgique - France :

Elle aussi stoppée par l’Espagne, comme la France, lors de la dernière Coupe du Monde, mais un peu avant lors des quarts de finale, la Belgique a changé de sélectionneur pendant l’été. Puisque le Français Rudi Garcia a laissé sa place au Néerlandais Mark van Bommel. Ce dernier aura la lourde tâche de faire briller à nouveau les Red Devils au très haut niveau mondial. Mais après un match important contre l’Italie vendredi, la Belgique va aussi chercher à faire un bon résultat contre la France.

La compo probable de la Belgique : Lammens - Castagne, Ngoy, Debast, De Cuyper - Tielemans, Lavia - Lukebakio, De Bruyne, Moreira - De Ketelaere.

En attendant le premier match à domicile des Bleus de Zidane, face à l’Italie le 2 octobre et la Belgique le 5 octobre, la France va se déplacer une deuxième fois de suite pour aller affronter son ennemi préféré, la Belgique. Pour ce match de Ligue des Nations, Zizou pourrait un peu faire évoluer son équipe par rapport au premier match contre la Turquie vendredi.

La compo probable de la France : Maignan - Kalulu, Lacroix, Upamecano, Diouf - Koné, Rabiot, Cherki - Olise, Mbappé, Dembélé.