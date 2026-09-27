EdF : Zidane accuse la Turquie d’avoir blessé Mbappé

EdF : Zidane accuse la Turquie d’avoir blessé Mbappé

Equipe de France27 sept. , 9:00
parEric Bethsy
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Blessé au genou gauche face à la Turquie (1-0) vendredi, Kylian Mbappé a déclaré forfait pour le reste du rassemblement de l’équipe de France. Pour le staff de Zinédine Zidane, ce pépin physique n’est que la conséquence de la mauvaise qualité de la pelouse turque.
Depuis vendredi soir, les théories fusent pour tenter d’expliquer la blessure de Kylian Mbappé. L’attaquant de l’équipe de France souffre d’une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche, un problème apparu au moment de son but inscrit. Rien de grave puisque sa durée d’absence ne devrait pas dépasser les deux semaines. Il n’empêche que beaucoup cherchent à comprendre.
Pour certains, ce n’est pas un hasard si le buteur du Real Madrid se blesse avec les crampons de son nouvel équipementier On, chaussures qu’il portait pour la première fois. Peu convaincus, d’autres soulignent la technique de frappe de Kylian Mbappé. Une hypothèse balayée par un préparateur physique et kiné. « Il frappe du droit et prend vraiment de l'angle avec son genou gauche. J'ai l'impression que c'est la manière dont il tire depuis des années, a constaté le spécialiste pour L’Equipe. Pour quelle raison ça aurait pété alors que d'habitude, ça se passe super bien ? »

La pelouse en cause ?

Du côté de l’équipe de France, on estime aussi que sa blessure n’a rien à voir avec sa manière de frapper. Le quotidien sportif nous apprend que le staff de Zinédine Zidane accuse plutôt la pelouse du stade de Kocaeli. Il est vrai que le sélectionneur et plusieurs de ses joueurs ont critiqué la qualité du terrain turc après la rencontre. On a notamment entendu Rayan Cherki s’en plaindre en zone mixte. « Si on joue sur une pelouse digne de ce nom, ce n’est pas du tout le même match », a lâché le milieu offensif des Bleus, alors que le Real Madrid s'en prend à la sélection tricolore.

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