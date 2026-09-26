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LdN : Programme TV et résultats des matchs du dimanche 27 septembre

Ligue des Nations27 sept. , 00:00
parAlexis Rose
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Ligue B :
18h00 : Autriche - Kosovo (sur L'Equipe Live Foot)
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Ligue D :
15h00 : Lituanie - Azerbaïdjan
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Comme mbappé il voulait juste du repos

Manchester City en 5e division, la bombe du samedi soir

Comme en France où certains clubs dits (locomotives) sont protégés, City ne risquera rien de ce genre en PL. Ils paieront une lourde amende et auront quelques points en moins voilà tout. Dans un monde juste ils seraient rélégués de plusieurs divisions et on leur retirerait les trophées obtenus sur cette période.

Manchester City en 5e division, la bombe du samedi soir

Le prochain sera Barcelone …

Le verdict est tombé, ouf de soulagement pour Mbappé

Généralement... quand on souhaite du malheur aux autres... on fini toujours par le recevoir sur la gueule.

Vente OM : Adidas prévenu d’un changement massif

🤣Et ton palmarès c'est quoi

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