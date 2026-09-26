LdN : Programme TV et résultats des matchs du dimanche 27 septembre

Manchester City en 5e division, la bombe du samedi soir

Comme en France où certains clubs dits (locomotives) sont protégés, City ne risquera rien de ce genre en PL. Ils paieront une lourde amende et auront quelques points en moins voilà tout. Dans un monde juste ils seraient rélégués de plusieurs divisions et on leur retirerait les trophées obtenus sur cette période.