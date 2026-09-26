EdF : Les deux surprises de Zidane contre la Belgique

EdF : Les deux surprises de Zidane contre la Belgique

Equipe de France26 sept. , 23:00
parEric Bethsy
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Trois jours après la victoire en Turquie (1-0), l’équipe de France a rendez-vous en Belgique lundi. Cet enchaînement de matchs devrait inciter le sélectionneur des Bleus Zinédine Zidane à opérer quelques changements dans le onze.
Malgré l’énorme cote de popularité de Zinédine Zidane, il faudra plus qu’une simple victoire sans la manière pour mettre tout le monde d’accord. De nombreux observateurs sont restés sur leur faim après le succès de l'équipe de France en Turquie vendredi. Il est vrai que le contenu de la rencontre n’a pas toujours été convaincant, notamment en première période avec un déchet technique trop important pour des joueurs de ce niveau. Alors trois jours plus tard, les Bleus seront de nouveau attendus au tournant en Belgique.

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Les Français devront afficher une progression sous peine de voir les interrogations s’accentuer. Suffisamment expérimenté, Zinédine Zidane connaît la chanson. Mais cela n’empêchera pas le sélectionneur tricolore d’opérer quelques changements dans son onze de départ. L’enchaînement des matchs oblige le technicien à revoir certains choix, devine L’Equipe, qui s’attend à voir deux nouveaux venus. D’après nos confrères, l’ancien coach du Real Madrid pourrait offrir une première sélection à Andy Diouf et à Lucas Da Cunha. Ces deux joueurs seront particulièrement observés puisqu’ils représentent des paris osés.
Rappelons que le piston droit de l’Inter Milan, formé en tant que milieu de terrain, jouera au poste de latéral gauche avec l’équipe de France. Une idée audacieuse de la part de Zinédine Zidane, prêt à aligner le milieu de Côme devant la défense, dans un profil différent de celui de Manu Koné. De son côté, le capitaine de Cesc Fabregas n’a pas forcément les qualités athlétiques de ses concurrents. Mais l’ancien Rennais peut proposer un registre différent avec le ballon. Cette deuxième journée de Ligue des Nations sera l’occasion pour lui de prouver que les Bleus disposent aussi d’une sentinelle plus joueuse.
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