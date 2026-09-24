OL : La vente d’Openda discutée

Prêté sans option d'achat, Loïs Openda donne satisfaction à l'OL, qui rêve de l'acheter définitivement. La Juve est d'accord, mais à un prix hors de portée pour le moment.

Nouvelle très bonne pioche de l’Olympique Lyonnais, Loïs Openda revit à Lyon, après un an catastrophique du côté de la Juventus Turin. L’attaquant belge était arrivé avec de grands espoirs en Italie, mais il a buté sur un système et un entraineur qui ne lui convenaient pas. Arrivé à l’OL dans un prêt payant de 3,5 millions d’euros, l’ancien du RC Lens avait l’assurance de repartir dans le Piémont, car aucun accord pour une option d’achat n’avait pu être trouvé.

Mais cela bouge déjà à ce niveau, assure Tuttosport. Le journal sportif de Turin assure que la Juventus est d’accord pour négocier les termes d’un transfert définitif si tout le monde y trouve son compte. L’OL et le joueur sont déjà chauds, mais encore faut qu’il que la formation transalpine y trouve son compte.

La Juventus reste ouverte en cas de grosse offre, mais Lyon n’a pas non plus des finances extensibles et a déjà été forcé de vendre Malick Fofana pour équilibrer sa balance des transferts pour cet été. Et les bianconeri n’oublient pas qu’ils ont dépensé une très grosse somme pour le faire venir de Leipzig, avec un montant total de l’opération de 46 millions d’euros.

Si la porte est ouverte, la Juventus préférera certainement attendre de voir comment la saison de Loïs Openda se déroule pour observer si d’autres clubs sont intéressés par le Diable Rouge dans les à mois venir. A moins que l’OL ne lâche plusieurs dizaines de millions d’euros pour s’assurer un avenir dans le Rhône. A l’heure actuelle, malgré le fait que le natif de Liège donne entière satisfaction aux Lyonnais, cela n’est pas prévu.