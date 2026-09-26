Manchester City en 5e division, la bombe du samedi soir

Manchester City en 5e division, la bombe du samedi soir

Premier League26 sept. , 22:30
parCorentin Facy
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Reconnu coupable de 114 chefs d’accusation pour des infractions aux règles financières entre 2009 et 2018, Manchester City risque gros au sein du football anglais.
C’est indiscutablement l’affaire qui secoue le football anglais ces derniers jours. Sous enquête depuis de longues années, Manchester City a été reconnu coupable de 114 chefs d’accusations à des règles financières. Le club risque très gros avec des sanctions pouvant aller à de simples retraits de points… jusqu’à des amendes colossales et au retrait de titres. Une exclusion de certaines compétitions n’est pas non plus à exclure, une relégation en Championship non plus. Le journaliste Ben Jacobs va même encore plus loin.
Selon lui, si Manchester City venait à être exclu de la Premier League, alors l’English Football League serait prête à soutenir cette décision en refusant également d’accueillir le club dans les autres compétitions professionnelles anglaises. Une telle décision reléguerait alors Manchester City... en cinquième division. Il s’agirait évidemment de la sanction ultime pour le club entraîné pendant dix années par Pep Guardiola, mais aucun scénario n’est à exclure au vu de l’ampleur du dossier et du nombre de chefs d’accusation retenus contre Manchester City.

City menacé d'une exclusion terrible

Au sein du club anglais, on espère évidemment échapper à de telles sanctions, et on espère s’en tirer avec un gros rappel à l’ordre, une amende et éventuellement un retrait de points et/ou une interdiction de recrutement. Mais rien n’est à exclure et les scénarios les plus terribles sont donc évoqués par les spécialistes du football anglais ce samedi soir, y compris celui d’une exclusion de toutes les compétitions britanniques, tous niveaux confondus. Une décision qui, si elle venait à être prise, sonnerait comme un véritable coup de tonnerre en Premier League et bien au-delà.
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