ICONSPORT_374963_0035

LdN : Programme TV et résultats des matchs du samedi 26 septembre

Ligue des Nations26 sept. , 00:00
parAlexis Rose
0
Ajouter comme source préférée sur Google
1ère journée de la Ligue des Nations :
Ligue A :
20h45 : Angleterre - Espagne (sur L'Equipe Live Foot)
République Tchèque - Croatie (sur L'Equipe Live Foot)
Ligue B :
15h00 : Slovénie - Écosse (sur L'Equipe Live Foot)
20h45 : Macédoine du Nord - Suisse (sur L'Equipe Live Foot)
Ligue C :
18h00 : Bulgarie - Luxembourg (sur L'Equipe Live Foot)
Iles Féroé - Kazakhstan
Islande - Estonie (sur L'Equipe Live Foot)
Saint-Marin - Finlande
20h45 : Albanie - Biélorussie
Slovaquie - Moldavie
Articles Recommandés
Zidane
Equipe de France

TV : Belgique - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

ICONSPORT_375128_0272
Equipe de France

Zidane annonce la sérieuse blessure de Mbappé

Dembélé
Equipe de France

EdF : Dembélé refuse de rendre la pointe à Mbappé

ICONSPORT_375140_0170
Ligue des Nations

LdN : La Belgique ne tremble pas en Italie

Fil Info

26 sept. , 00:00
TV : Belgique - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
25 sept. , 23:33
Zidane annonce la sérieuse blessure de Mbappé
25 sept. , 23:07
EdF : Dembélé refuse de rendre la pointe à Mbappé
25 sept. , 22:50
LdN : La Belgique ne tremble pas en Italie
25 sept. , 22:48
LdN : Programme TV et résultats des matchs du vendredi 25 septembre
25 sept. , 22:45
Mbappé sauve les débuts de Zidane en Bleu
25 sept. , 22:30
Le Danemark après l’OM, Hojbjerg présente ses excuses
25 sept. , 22:09
EdF : Grosse inquiétude pour Mbappé
25 sept. , 22:00
« Salut, c’est Frank Leboeuf », il fait sa pub pour Chelsea et Strasbourg

Derniers commentaires

L’OL va perdre gros à cause de Sulc

Toujours au bon endroit sur le terrain. Toujours juste dans la dernière passe. Il met un peu plus de temps à se remettre en jambes cette saison mais il est encore là. J’aime ce joueur

EdF : Dembélé refuse de rendre la pointe à Mbappé

Mbappé sur aile son vrai poste merci Zidane

EdF : Dembélé refuse de rendre la pointe à Mbappé

Je pense que Kylian Mbappé aurait été plus efficace en numéro 9 ce soir. Remarque... ce n'est pas difficile quand on voit le fantôme Dembélé.

EdF : Dembélé refuse de rendre la pointe à Mbappé

Mais pas en 9 . Bravo Zidane

EdF : Grosse inquiétude pour Mbappé

Tu fais encore du copié-collé. Ton histoire de faux 9... c'est de la daube. Tu lui cherche des excuses. Ce soir Oumane Dembélé a bien dit au micro de TF1 qu'il était content de retrouver sa place... alors qu'il a été catastrophique. Ce soir, Zinedine Zidane n'a jamais évoqué de faux 9 devant les journaliste. Tu n'es qu'un mytho qui cherche de excuses pour son petit Ballon d'Or. Mdr Et puis... sache-le !... avec des "SI"... ma tante serait mon oncle !!! ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading