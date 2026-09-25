LdN : Programme TV et résultats des matchs du samedi 26 septembre

EdF : Grosse inquiétude pour Mbappé

Tu fais encore du copié-collé. Ton histoire de faux 9... c'est de la daube. Tu lui cherche des excuses. Ce soir Oumane Dembélé a bien dit au micro de TF1 qu'il était content de retrouver sa place... alors qu'il a été catastrophique. Ce soir, Zinedine Zidane n'a jamais évoqué de faux 9 devant les journaliste. Tu n'es qu'un mytho qui cherche de excuses pour son petit Ballon d'Or. Mdr Et puis... sache-le !... avec des "SI"... ma tante serait mon oncle !!! ^^