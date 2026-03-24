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OL : Le scandale Thiago Almada enfin réglé ?

OL24 mars , 20:00
parQuentin Mallet
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Pris dans la galaxie Eagle Football Group entre Botafogo et l'Olympique Lyonnais, Thiago Almada s'éclate aujourd'hui à l'Atlético de Madrid. Et si en coulisses, les relations entre son ancien club brésilien et celui d'Atlanta sont particulièrement tendues, un accord commun est en passe de régler enfin ce dossier.
John Textor et les problèmes financiers liés à des dettes sur des transferts, épisode on ne sait plus combien. Dernièrement, Bloomberg révélait que l'OL était endetté à hauteur de 54 millions d'euros à cause du transfert d'Igor Jesus en provenance de Botafogo. Un joueur qui n'a jamais mis un seul pied dans le Rhône et qui a mis, sans le vouloir, les Gones dans l'embarras. Tout cela est rendu possible grâce à des magouilles astucieuses, mais visiblement limitées, de John Textor.
Et ce n'est pas tout puisque l'homme d'affaires américain est aussi dans la panade à cause du transfert de Thiago Almada. Recruté en 2024 par Botafogo en provenance d'Atlanta contre 24 millions d'euros, l'Argentin a ensuite connu un prêt de quelques mois à Lyon avant d'être vendu à l'Atlético de Madrid contre 21 millions d'euros. Un dossier complexe qui cachait en fait un autre épisode d'endettement qui est finalement proche de son dénouement.

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John Textor, les problèmes continuent

Comme l'indique Globo Esporte, John Textor travaille à un accord avec la franchise américaine d'Atlanta pour tenter d'éviter une nouvelle interdiction de transferts à Botafogo malgré des retards de paiement. Alors qu'il était convenu que le propriétaire du club carioca verse 8,6 millions d'euros immédiatement, puis 17,2 millions d'euros en quatre versements, John Textor n'a pas encore versé la deuxième tranche due à Atlanta pour le transfert de Thiago Almada. Le danger pour l'ancien cow-boy de la Ligue 1 est que le contrat compte une clause pénale en cas de retard de paiement, qui induit une pénalité s'élevant à un peu plus du double du montant total et due immédiatement.
Pour éviter ça, John Textor essaye de convaincre ses homologues américains qu'il fait tout son possible mais que les difficultés financières de Botafogo l'empêchent d'être à l'heure dans les versements. A Atlanta, on est visiblement conscient de ces problèmes de trésorerie. La franchise de MLS n'a pas encore l'intention de lever la dite clause, mais il ne faudra pas trop tarder…
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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