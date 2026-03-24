OL : Le scandale Thiago Almada enfin réglé ?

Malheureusement pour nous fondé à ne sait pas travailler sous pression. On le garde jusqu’à la fin de son contrat encore une saison et on fait revenir Sage en contrat longue duree après son aventure europeene avec Lens
comment ça , reçoit !!!
Comment c’est possible qu’il ne paie aucune facture et qu’on lui prête encore de l’argent ! Le système a de failles aussi grande que celle de san andreas
Koooo-oiii 😳??? La LFP a la possibilité de faire ou non décaler un match ??? Tiens tiens , sauf erreur , ils (les personnes responsables de la LFP) n'ont-ils pas oubliés de se prononcer pour un certain match le Havre/Lyon ???
Pourquoi ça chouine sur les calendriers quand on pourrait se plaindre des revenus bcp plus élevés en PL ou de la fiscalité bien plus stricte en France. Je parle pas de Lens qui a raison de refuser mais des pleureuses hors de France.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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⚠️ Dívida por Almada: John Textor atrasa parcela, mas costura acordo com Atlanta United para evitar novo transfer ban ao Botafogo. A parcela está atrasada desde 15 de março. Os clubes mantêm contato para resolver a situação. Textor pediu um prazo maior para pagar. O ACORDO: •