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L'OL reçoit 4 millions de Manchester United

OL24 mars , 12:20
parCorentin Facy
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A Newcastle depuis 2022, Bruno Guimaraes fait partie des meilleurs joueurs de Premier League à son poste. L’international brésilien est ciblé par Manchester United au mercato et cela fait les affaires… de l’OL.
Auteur de 9 buts et 5 passes décisives en 23 matchs de Premier League, Bruno Guimaraes est encore en train de réaliser une très grosse saison. Rien de vraiment surprenant puisque l’international brésilien de 28 ans s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs en Angleterre depuis son arrivée en provenance de l’Olympique Lyonnais en 2022. Fiable, régulier et décisif, le natif de Rio de Janeiro est devenu une référence à Newcastle.
Mais son contrat chez les Magpies arrive bientôt à expiration. Lié au pensionnaire de St James Park jusqu’en 2028, Bruno Guimaraes pourrait faire le choix de ne pas prolonger et donc de partir cet été, Newcastle ne voulant pas risquer un départ libre dans deux ans, ou à prix cassé en 2027. Une aubaine pour Manchester United, très chaud pour faire de Bruno Guimaraes le successeur de Casemiro selon Fabrizio Romano.
« Ce que je peux confirmer, c'est que oui, une réunion a bien eu lieu ces dernières semaines entre les représentants de Guimaraes et Manchester United. Man U entretient de bonnes relations avec l’agence du joueur. Cela pourrait déboucher sur des accords dans l’optique de l’été prochain, mais le chemin est encore long. Bruno Guimaraes est certes apprécié par Manchester United, mais Tonali l'est tout autant, et d'autres joueurs figurent sur la liste » a confié sur YouTube le spécialiste du mercato, dont les propos ont été relayés par le média anglais Football Talk. Ce dossier sera en tout cas suivi de très près par l’Olympique Lyonnais.

L'OL intéressé par le transfert de Guimaraes

En effet, dans le cadre de son transfert à Newcastle en 2022, le club rhodanien avait négocié un pourcentage de 20% sur une future plus-value. Selon la presse anglaise, le transfert de Bruno Guimaraes à Manchester United pourrait s’élever à 70 millions d’euros. La plus-value serait alors de 20 millions d’euros pour Newcastle par rapport à l’achat en provenance de l’OL pour 50 millions d’euros. Dans ce cas précis, le deal rapporterait alors 4 millions d’euros aux finances rhodaniennes (20% de 20 millions). Un joli chèque sur lequel l’Olympique Lyonnais ne va pas cracher au vu de la situation économique du club rhodanien depuis le passage de John Textor.
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