L'OL volé de 2,1 points cette saison selon des arbitres

L'OL a terminé le match contre l'AS Monaco avec un goût amer dans la bouche, le club rhodanien n'ayant pas digéré le penalty accordé aux visiteurs. Depuis le début de la saison de Ligue 1, Lyon a perdu des points en raison d'erreurs des arbitres et cela se confirme.

Depuis dimanche après-midi, le nom de François Letexier donne de l'urticaire aux joueurs et aux supporters de l'Olympique Lyonnais . Pas alerté par la VAR sur une faute évidente sur Endrick, l'arbitre du match OL-Monaco n'a pas hésité à accorder le penalty victorieux pour l'ASM. Depuis, ça ronfle du côté de la capitale des Gaules, où la théorie du complot arbitral contre l'Olympique Lyonnais est de retour. Face à ces propos entendus ici ou là sur des choix faits par les arbitres contre l'OL, le compte spécialisé @ArbitreVAR s'est penché sur OL-Monaco, mais également sur toute la saison afin d'en savoir plus sur la réalité ou non d'une grosse faillite de l'arbitrage contre l'Olympique Lyonnais.

L'OL a perdu un match important contre Monaco

Réunissant un panel d'arbitres fédéraux, et de correspondants dans les clubs de Ligue 1 issus des réseaux sociaux, @ArbitreVAR estime qu'effectivement le penalty accordé à l'AS Monaco n'aurait pas dû l'être, même si la faute de Tolisso sur Akliouche est réelle. « Au départ de l'action (10" avant le penalty), Endrick se fait clairement tirer le maillot, de façon prolongée et avec intensité, ce qui nous semble une faute que l'arbitre aurait dû siffler et que la VAR aurait dû signaler. 95% de certitude d'erreur retenue, et nous pensons que si la DTA revient sur cette situation, elle reconnaitra l'erreur de l'arbitre (...) Il n'y a pas plus de précisions, mais il parait clair que la VAR aurait pu/dû intervenir ici pour cette faute sur Endrick, avec un tirage de maillot long, intense, qui généralement est toujours sifflé par les arbitres quand il dure aussi longtemps et de façon aussi forte », estime le compte spécialisé. Et depuis le début de la saison, certaines erreurs ont coûté cher au club de Michele Kang.

@ArbitreVar estime que l'OL devait avoir 2,1 points de plus au classement (Ndlr : c'est une moyenne dont il y a une décimale), ce qui ne change pas la place de Lyon au classement, à savoir quatrième, mais change les écarts. En effet, en corrigeant ces erreurs pour toutes les équipes de Ligue 1, l'OL serait à un point de l'Olympique de Marseille, contre deux actuellement. et aurait surtout trois longueurs d'avance sur Lille, alors que les deux clubs sont à égalité dans le vrai classement de Ligue 1. Pour se redonner un peu de baume au coeur, l'OL peut toujours se dire que Nice est privé de quatre points par des décisions arbitrales erronées, tandis que Nantes, qui se bat pour se maintenir en Ligue 1 devrait avoir deux points de plus.