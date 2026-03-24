Michele Kang - OL

L'OL volé de 2,1 points cette saison selon des arbitres

OL24 mars , 13:00
parClaude Dautel
12
L'OL a terminé le match contre l'AS Monaco avec un goût amer dans la bouche, le club rhodanien n'ayant pas digéré le penalty accordé aux visiteurs. Depuis le début de la saison de Ligue 1, Lyon a perdu des points en raison d'erreurs des arbitres et cela se confirme.
Depuis dimanche après-midi, le nom de François Letexier donne de l'urticaire aux joueurs et aux supporters de l'Olympique Lyonnais. Pas alerté par la VAR sur une faute évidente sur Endrick, l'arbitre du match OL-Monaco n'a pas hésité à accorder le penalty victorieux pour l'ASM. Depuis, ça ronfle du côté de la capitale des Gaules, où la théorie du complot arbitral contre l'Olympique Lyonnais est de retour. Face à ces propos entendus ici ou là sur des choix faits par les arbitres contre l'OL, le compte spécialisé @ArbitreVAR s'est penché sur OL-Monaco, mais également sur toute la saison afin d'en savoir plus sur la réalité ou non d'une grosse faillite de l'arbitrage contre l'Olympique Lyonnais.

L'OL a perdu un match important contre Monaco

Réunissant un panel d'arbitres fédéraux, et de correspondants dans les clubs de Ligue 1 issus des réseaux sociaux, @ArbitreVAR estime qu'effectivement le penalty accordé à l'AS Monaco n'aurait pas dû l'être, même si la faute de Tolisso sur Akliouche est réelle. « Au départ de l'action (10" avant le penalty), Endrick se fait clairement tirer le maillot, de façon prolongée et avec intensité, ce qui nous semble une faute que l'arbitre aurait dû siffler et que la VAR aurait dû signaler. 95% de certitude d'erreur retenue, et nous pensons que si la DTA revient sur cette situation, elle reconnaitra l'erreur de l'arbitre (...) Il n'y a pas plus de précisions, mais il parait clair que la VAR aurait pu/dû intervenir ici pour cette faute sur Endrick, avec un tirage de maillot long, intense, qui généralement est toujours sifflé par les arbitres quand il dure aussi longtemps et de façon aussi forte », estime le compte spécialisé. Et depuis le début de la saison, certaines erreurs ont coûté cher au club de Michele Kang.
@ArbitreVar estime que l'OL devait avoir 2,1 points de plus au classement (Ndlr : c'est une moyenne dont il y a une décimale), ce qui ne change pas la place de Lyon au classement, à savoir quatrième, mais change les écarts. En effet, en corrigeant ces erreurs pour toutes les équipes de Ligue 1, l'OL serait à un point de l'Olympique de Marseille, contre deux actuellement. et aurait surtout trois longueurs d'avance sur Lille, alors que les deux clubs sont à égalité dans le vrai classement de Ligue 1. Pour se redonner un peu de baume au coeur, l'OL peut toujours se dire que Nice est privé de quatre points par des décisions arbitrales erronées, tandis que Nantes, qui se bat pour se maintenir en Ligue 1 devrait avoir deux points de plus.
12
Articles Recommandés
Rudi Garcia ICONSPORT_362398_0025
ASSE

ASSE : Rudi Garcia fait une révélation sur l'avenir

Téléfoot sur TF1 c'est fini
TV

TV : La mort de Téléfoot est confirmée

Manzambi ICONSPORT_274667_0036
PSG

PSG : 30ME proposés pour s'offrir un prodige suisse

Fil Info

24 mars , 13:40
ASSE : Rudi Garcia fait une révélation sur l'avenir
24 mars , 13:20
TV : La mort de Téléfoot est confirmée
24 mars , 12:40
PSG : 30ME proposés pour s'offrir un prodige suisse
24 mars , 12:20
L'OL reçoit 4 millions de Manchester United
24 mars , 12:00
Greenwood et l'OM, l'Angleterre lâche une bombe
24 mars , 11:30
PSG : Paris va vendre le Parc des Princes pour 300ME
24 mars , 11:00
Nantes en Ligue 2, il en rêve pour punir Kita
24 mars , 10:30
Le fisc lancé aux trousses de John Textor

Derniers commentaires

PSG : Paris va vendre le Parc des Princes pour 300ME

300 c est pas cher ......

Le fisc lancé aux trousses de John Textor

Je valide 😁👊⚽

Greenwood et l'OM, l'Angleterre lâche une bombe

Reste chez nous ! Attend de voir au moin qui sera au commande du club et tout, pour la saison prochaine

L'OL volé de 2,1 points cette saison selon des arbitres

?

L'OL volé de 2,1 points cette saison selon des arbitres

T'a encore des poils pubiens de Brisard dans l'oesophage

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

Loading