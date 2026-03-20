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John Textor

L'OL contraint de payer 54ME pour un accord honteux

OL20 mars , 10:00
parQuentin Mallet
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L'héritage de John Textor continue de peser très lourd sur l'Olympique Lyonnais, qui est désormais dans le viseur du fonds PRPF LLC, lequel réclame 54 millions d'euros au club rhodanien pour une dette liée au transfert d'Igor Jesus.
Le grand n'importe de John Textor continue de faire très mal à l'Olympique Lyonnais, et c'est peu dire. Alors que tout le monde à Lyon rêve de ne plus avoir à faire à lui, le club rhodanien est désormais face à une dette colossale de 63 millions de dollars (54 millions d'euros), annonce Bloomberg. Une dette contractée pour un transfert d'un joueur qui n'a pourtant jamais posé les pieds dans la capitale des Gaules…
Au départ, Lyon devait recruter Igor Jesus depuis Botafogo contre 35 millions d'euros à payer en deux fois, en octobre 2024. Le premier versement devait avoir lieu deux jours après la signature de l'accord mais aucun argent n'a été envoyé. John Textor, qui avait besoin de fonds pour le club carioca, a ensuite sollicité PRPF pour l'affacturage des sommes dues par l'OL.

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L'OL surendetté à cause de John Textor

Dans la foulée, l'accord entre l'OL et Botafogo a été renégocié, le premier s'engageant à verser 37,2 millions d'euros au second en trois tranches annuelles jusqu'en 2027. Sauf que Lyon n'a pas payé la première partie de cette somme en novembre dernier et s'est exposé à d'énormes frais de retard : 5,62 millions d'euros de frais de défaut, et des frais d'intérêts impayés à hauteur de 10% par mois. Aujourd'hui, l'OL est poursuivi en justice par PRPF et se retrouve sous le coup d'une réclamation légale de ce total de 54 millions d'euros.
Le pire dans tout ça, c'est qu'Igor Jesus n'a finalement jamais signé à l'OL. Son transfert avait été bloqué par la DNCG car il ne respectait pas l'interdiction de recrutement imposée au club rhodanien. Sauf que la direction lyonnaise se retrouve aujourd'hui devant un endettement massif lié à la capacité de John Textor à réaliser des opérations colossales sans jamais sortir le moindre centime de sa poche.
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Derniers commentaires

L'OL contraint de payer 54ME pour un accord honteux

Mais où est donc passé Sergio'nn'??? C’est le moment d'exprimer ton soutien à Textor.........

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Voir la philosophie de Fonceca avec ses compositions et son jeux a cinq derrière.

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Et oui mais Fonceca a choisi de jouer derrière, 5 défenseurs, on a bien vu devant le Celta Vigo, première mi-temps, la baballe derrière au risque de se faire contrer et d'encaisser, mais non heureusement Niakate a mis un coup de "pelle" et paf carton rouge..... Parfois pour essayer, ils ont envoyé de grands ballon devant, du style Endrick démerde toi..... Et oui là c'est compliqué. Avant de juger réellement les hommes, regardons celui qui a créé le système.

L'OL contraint de payer 54ME pour un accord honteux

il n'y a que les cons qui ne change pas d'avis

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Et oui pour quoi le REAL le mettait ede côté..... Le REAL un grand club qui connait son sujet.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
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Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
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Angers SCO
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2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
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132634192560-35

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