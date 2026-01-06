OL : Le Real envoie un autre atout à Lyon

L'Olympique Lyonnais a déroulé le tapis rouge à Endrick. Le prêt du Brésilien fait saliver tout le monde, y compris le Real Madrid qui a mis le paquet pour que cela fonctionne.

Même s’il n’a pas encore joué une seule minute avec sa nouvelle équipe, cela fait désormais plus d’une semaine qu’Endrick s’entraine avec le maillot de l’Olympique Lyonnais sur le dos. Ce lundi, l’OL s’est même permis de le présenter en conférence de presse pour qu’il confie sa motivation à relancer sa carrière. Le jeune brésilien a des fourmis dans les jambes et cela peut se comprendre après six mois sans jouer. Au Real Madrid, Xabi Alonso ne l’a quasiment pas utilisé, ce qui a forcément empêché l’ancien de Palmeiras de prendre le rythme nécessaire pour être immédiatement efficace.

Le Real Madrid ne laisse pas Endrick seul à Lyon

Néanmoins, le club merengue tient à sa pépite brésilienne, et il n’a pas laissé Endrick arriver seul à Lyon. Ainsi, la presse espagnole a dévoilé ces dernières heures que Guido Spirandelli avait lui aussi fait le trajet du Real à l’OL, afin d’effectuer un suivi médical personnalisé de l’attaquant de 19 ans. L’idée est bien sûr de ménager le joueur qui va voir son temps de jeu exploser, avec cet accompagnement par ce physiothérapeute du Real Madrid.

Le kiné du club espagnol va collaborer avec le staff lyonnais pour travailler sur la montée en puissance d’Endrick, que Paulo Fonseca juge pas encore prêt à démarrer un match. Nul doute que son temps de jeu sera surveillé de près, à la fois par le Real Madrid pour rendre ce prêt intéressant, mais aussi pour éviter une blessure qui fragiliserait l’opération séduction du joueur en vue de la Coupe du monde. En tout cas, ce mouvement inattendu du kiné argentin faisant partie du staff médical de la Casa Blanca démontre à quel point tout le monde se mobilise pour mettre Endrick dans les petits souliers pour ce passage court mais qui se veut prometteur à l’OL.