McCourt ICONSPORT_244000_0330

McCourt sacrifie l’OM pour financer un énorme projet

OM04 mars , 16:00
parCorentin Facy
0
La volonté de Frank McCourt de vendre l’Olympique de Marseille se confirme. Le propriétaire américain souhaite récupérer du cash afin de se concentrer sur un nouveau projet qui n’a rien à voir avec le football.
Depuis plusieurs jours, les rumeurs au sujet d’une vente de l’Olympique de Marseille repartent de plus belle. Il faut dire que l’actualité s’y prête, avec les départs de Pablo Longoria, de Roberto De Zerbi et celui à venir de Medhi Benatia. L’OM semble clairement entrer dans une phase transitoire qui pourrait découler sur la vente du club. Frank McCourt a laissé filtrer le prix de vente de l’OM : 1,2 milliard d’euros, une somme volontairement exagérée alors que l’Américain a acheté le club phocéen pour seulement 50 millions d’euros il y a dix ans.

En revanche, la possibilité de voir le natif de Boston céder l’Olympique de Marseille semble cette fois à prendre au sérieux. C’est ce que confirme le média L’Essentiel de l’Eco, qui explique que Frank McCourt souhaite récupérer du cash afin de se consacrer pleinement à Project Liberty, initiative technologique et politique qu’il prépare depuis deux ans. « Project Liberty est soutenu par un engagement pouvant aller jusqu’à 500 millions de dollars consacrés au développement de cette infrastructure, à la recherche et aux partenariats » explique le média spécialisé, avant d’évoquer une possible vente de l’Olympique de Marseille à court terme.
« Le choix de se séparer de l'OM obéit à la même logique : arbitrer un actif classique contre la liberté de financer une bataille technologique et politique de long terme » note le média, soulignant que Frank McCourt pourrait donc privilégier son projet ‘Project Liberty’ aux Etats-Unis à l’OM, profitant d’une vente totale ou partielle du club pour récupérer plusieurs millions d’euros à réinvestir ailleurs. L’Essentiel de l’Eco précise par ailleurs que deux scénarios sont possible à court terme. Le premier réside en une cession totale du club pour 1,2 milliard d’euros.

McCourt plus que jamais ouvert à une vente

Le second, plus probable, est celui dans lequel un investisseur pourrait entrer au capital du club, par exemple à hauteur de 30% contre 400 millions d’euros. « Dans les deux cas, l’objectif est identique : recycler du capital vers Project Liberty sans nécessairement perdre tout ancrage dans un actif dont la valorisation continue de progresser » conclut le média spécialisé. La vente de l’Olympique de Marseille est donc loin d’être actée, mais le scénario paraît de moins en moins improbable. Au contraire, il semble à présent certain que Frank McCourt cherche des investisseurs. Soit pour reprendre le club dans son entièreté, soit pour l’épauler… et lui permettre de moins investir de sa poche dans l’OM.
0
