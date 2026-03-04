Habib Beye sur le banc de l'OM ? Il s'étonne

L'OM a changé d'entraineur et Habib Beye a désormais l'occasion de prouver sa valeur au plus haut niveau. Un mystère total pour ce consultant qui ne comprend pas comme l'entraineur franco-sénégalais a pu arriver là.

Une défaite à Brest, une victoire à la dernière minute contre l’OL, Habib Beye n’a pas encore faire se soulever les foules à l’OM , mais l’espoir de finir la saison de manière correcte est là. Comme tout nouvel entraineur qui vient d’arriver, le Franco-Sénégalais fait au mieux avec un effectif qu’il n’a pas choisi, mais qui est inévitablement de qualité.

Voir Habib Beye arriver aussi tranquillement à la tête de l’OM est visiblement quelque chose qui dérange David Gluzman. Le consultant de l’After Foot s’est lâché dans un long monologue pour s’étonner tout simplement de la présence de l’ancien coach du Red Star sur le banc marseillais. Pour lui, c’est tout de même étonnant de voir qu’un entraineur avec un CV aussi peu fourni arrive à ce niveau et le concours de circonstances pour que cela se passe ainsi l’étonne et le dérange un peu.

Habib Beye, un entraineur chanceux?

« Habib Beye, quand je regarde sa carrière, si je devais être un peu vulgaire, je dirais qu’il a le cul bordé de nouilles. Il fait monter le Red Star à sa deuxième tentative. Avec brio certes, mais quel entraineur de National 1 se retrouve sur le banc de Rennes et de l’OM quasiment sans période de latence ? Il a un parcours que je mets sur un passé d’excellent consultant et une présence médiatique. Il a une succession d'évènements favorables qui me surprennent un peu. De son passage rennais, il a fait le boulot, mais c’était relativement moyen. Dans sa première année, il ne bat aucune équipe classée au-dessus de lui. Et après ça, il se fait limoger et il coche toutes les cases pour l’OM. Il a encore une fois la chance d’avoir un effectif bien supérieur aux objectifs qu’on lui fixe. Je me permets de douter de sa réussite à l'OM. Il est peut-être surévalué », a avancé David Gluzman, pas du tout convaincu par les qualités de Habib Beye pour être au niveau des exigences d’un club comme Marseille, et qui le fait savoir.