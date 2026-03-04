Pierre Sage ICONSPORT_360539_0337

OL : Le vestiaire lyonnais pleure Pierre Sage

OL04 mars , 17:00
parCorentin Facy
L’OL va retrouver Pierre Sage jeudi soir à l’occasion du quart de finale de la Coupe de France face à Lens au Groupama Stadium. L’occasion pour le vestiaire lyonnais de rendre un bel hommage à son ancien entraîneur.
Dauphin du Paris Saint-Germain avec seulement quatre points de retard, le RC Lens de Pierre Sage réalise une saison exceptionnelle en Ligue 1. Les Sang et Or ne sont pas rassasiés et espèrent aussi vivre quelque chose de fort en Coupe de France. Pour cela, il faudra venir à bout de l’Olympique Lyonnais jeudi soir dans le gros choc des quarts de finale. Un retour au Groupama Stadium forcément spécial pour Pierre Sage mais aussi pour les joueurs de l’OL qui ont eu la chance de travailler avec l’entraîneur français, avant l’arrivée de Paulo Fonseca dans la capitale des Gaules.
Si aujourd’hui, le Portugais passé par Lille et l’AC Milan fait l’unanimité à Lyon, on garde néanmoins un excellent souvenir du passage de Pierre Sage comme l’a souligné Nicolas Tagliafico en conférence de presse à 24 heures du match. « Le travail de Pierre Sage à Lens est similaire au travail qu’il faisait ici. Au lieu de se concentrer sur les individualités, il se concentre sur le collectif et c’est ainsi qu’il tire le meilleur de son équipe. Il travaille bien et a une bonne connexion avec ses joueurs. C’est semblable à ce qu’il se passe actuellement ici. Je garde un très bon souvenir de Pierre Sage et je sais qu'on se recroisera encore à l’avenir » a lancé le champion du monde argentin avant d’expliquer la différence entre les méthodes de Pierre Sage et de Paulo Fonseca.

« La différence aujourd’hui est qu’on aborde chaque match de manière individuelle. Si l’intensité reste la même, on travaille davantage la tactique et le pressing. Ce qui change principalement, c’est la tactique individualisée pour chaque match » a précisé l’ex-défenseur de l’Ajax Amsterdam, qui croisera donc Pierre Sage avec plaisir et beaucoup de sympathie jeudi soir au Groupama Stadium. Les supporters lyonnais aussi, même si ces derniers espèrent que leur ancien coach ne le fera pas trop mal à l’occasion de ce quart de final très attendu par les deux clubs.
