OL : Le vestiaire lyonnais pleure Pierre Sage

En tout cas ce jour là il a ete au contact..un pacifiste par en courant face a une horde agressive..ou du moins il ne fait pas front jusqu'à en venir au contact... quentin ce jour là avec son groupe nest pas venu la fleur au fusil dans un but pacifiste et d'apaisement.. triste pour lui parceque je souhaite pas la mort a mon pire ennemie malgré ses opinions nauséabondes ( en meme temps jai pas d'ennemis ) Mais ce jour la il aurait du rester tranquille a la maison et ne pas aller perturber d'autre militant tout aussi violent que lui
Si Barcola s'en va vraiment et suivant l'état de Dembélé va y avoir un gros trou déjà qu'on est léger en ce moment.
25 piges les croisés...il en reviendra a /26 et le temps de retrouver un niveau potable quasi 27 . Cher pour un mec à qui il restera au mieux 2 ans à un top niveau. On a besoin d'un mec qui sera très bon de suite et pour plusieurs années.
Bon en tout cas il aura injecter beaucoup d’argent dans le club. Merci Mr MC Court. Maintenant je vous souhaite de vendre le club avec le meilleur bénéfice...
Après vous n'avez pas été epargné pr les blessures cette saison hein...Mais ce qui est bien c'est que l'infirmerie se vide au bon moment pour vous
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|24
|18
|3
|3
|53
|19
|34
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|37
|24
|11
|4
|9
|40
|36
|4
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|17
|24
|4
|5
|15
|22
|41
|-19
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
𝗤𝘂𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗲𝘀𝘁 𝘃𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗮𝗻𝗮𝗹𝘆𝘀𝗲 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘀𝘂𝗿 𝗹'𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗟𝘆𝗼𝗻𝗻𝗮𝗶𝘀, 𝗾𝘂𝗶 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗲 𝘀𝘂𝗿 𝗱𝗲𝘂𝘅 𝗱𝗲́𝗳𝗮𝗶𝘁𝗲𝘀 ? 🎙️@Pierre__Sage : « C’était 2 matches pas faciles. Strasbourg avait livré vraiment une grosse prestation et du