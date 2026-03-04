Habib Beye ICONSPORT_360753_0003

OM-TFC : Les compos probables du quart de finale

Coupe de France04 mars , 14:20
parCorentin Facy
1
L’OM et Toulouse s’affrontent ce mercredi soir en quart de finale de la Coupe de France pour tenter de rejoindre Strasbourg en demi-finale, en attendant l’issue des matchs Lorient-Nice et OL-Lens.
Le match est d’une importance toute particulière pour l’Olympique de Marseille, qui s’est fixé l’objectif de remporter la Coupe de France cette saison. La voie est ouverte avec l’élimination du PSG et l’idée est clairement de remporter le premier titre du club depuis 14 ans. Pour cette rencontre, Habib Beye devra procéder à des changements par rapport au onze qui a démarré contre l’Olympique Lyonnais dimanche soir.
Quinten Timber est forfait tandis que Pierre-Emile Hojbjerg est lui suspendu. Au milieu de terrain, il y a de fortes chances de voir démarrer Tochukwu Nnadi aux côtés de Geoffrey Kondogbia selon L’Equipe. En défense, Facundo Medina pourrait démarrer à gauche afin de faire souffler Emerson tandis qu’Igor Paixao et Ethan Nwaneri sont eux aussi pressentis pour démarrer.
Le onze probable de l’OM : Rulli, Weah, Balerdi, Aguerd, Medina, Kondogbia, Nnadi, Nwaneri, Greenwood, Paixao, Aubameyang
A Toulouse, Martinez Novell doit composer avec les absences d’Abu, Messali et Magri. Le technicien espagnol ne touchera pas à son dispositif habituel selon L’Equipe, qui mise sur un 3-4-3 classique avec le retour de Donnum sur le flanc droit. Il devrait épauler Emersonn et Gboho sur le front de l’attaque. Au milieu de terrain, Diop est pressenti pour accompagner Casseres tandis que la défense pourrait être composée de Nicolaisen, Cresswell et McKenzie. Dans les buts, l’habituelle doublure Haug a de fortes chances de démarrer au profit de Restes.
Le onze probable du TFC : Haug, McKenzie, Cresswell, Nicolaisen, Sidibé, Diop, Casseres, Methalie, Donnum, Emersonn, Gboho

Coupe de France

04 mars 2026 à 21:00
Olympique Marseille
21:00
Toulouse
1
Articles Recommandés
Montanier ICONSPORT_356158_0014 (1)
ASSE

ASSE : Montanier a un problème à 6 millions d'euros

McCourt ICONSPORT_244000_0330
OM

McCourt sacrifie l’OM pour financer un énorme projet

Rodrygo ICONSPORT_360824_0197
PSG

Rodrygo blessé un an, le PSG saute sur l'occasion

Kylian Mbappé choque Madrid
Kylian Mbappé

Real : Fin de saison pour Kylian Mbappé ?

Fil Info

04 mars , 16:30
ASSE : Montanier a un problème à 6 millions d'euros
04 mars , 16:00
McCourt sacrifie l’OM pour financer un énorme projet
04 mars , 15:30
Rodrygo blessé un an, le PSG saute sur l'occasion
04 mars , 15:00
Real : Fin de saison pour Kylian Mbappé ?
04 mars , 14:40
Habib Beye sur le banc de l'OM ? Il s'étonne
04 mars , 14:30
L'infirmerie se vide, excellente nouvelle au PSG
04 mars , 14:00
L'UEFA envoie 261ME pour sauver la Ligue 1
04 mars , 13:40
TV : L'ancien président de l'OM viré par CNEWS

Derniers commentaires

Rodrygo blessé un an, le PSG saute sur l'occasion

Jamais de la vie ça se tente... Trop risqué. Surtout à ce montant. Même à 60M€ on a aucune garantie qu'il va récupérer l'entièreté de ses moyens. On va encore se prendre une douille si le cas avec un salaire XXL à l'infirmerie pour toute la durée de son contrat. Non merci, même si j'aime beaucoup le joueur.

Rodrygo blessé un an, le PSG saute sur l'occasion

Vous avez plus besoin d'un autre très bon milieu que d'un offensif

TV : L'ancien président de l'OM viré par CNEWS

Comment peut-on tenir de tels propos dans une émission de télé ? Viré de Cnews... Logique Qu'il soit un ancien président de l'OM est anecdotique. L'OM est tout sauf un club qui cultive le racisme ou est proche des idées de l'ultra-droite. Au contraire, une bonne partie des supporters est proche de l'extrême gauche et des antifas...

TV : L'ancien président de l'OM viré par CNEWS

Oula the Stig, tu dérapes. Quentin avait des convictions politiques et religieuses, mais il n'était pas connu pour être agressif... Ne retourne pas le sujet comme le fait LFI, ceux qui ont tué c'est l'extrême gauche...

Habib Beye sur le banc de l'OM ? Il s'étonne

ben si justement si il rempli ses objectif il resteras

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading