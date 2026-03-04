OM-TFC : Les compos probables du quart de finale

L’OM et Toulouse s’affrontent ce mercredi soir en quart de finale de la Coupe de France pour tenter de rejoindre Strasbourg en demi-finale, en attendant l’issue des matchs Lorient-Nice et OL-Lens.

Le match est d’une importance toute particulière pour l’Olympique de Marseille, qui s’est fixé l’objectif de remporter la Coupe de France cette saison. La voie est ouverte avec l’élimination du PSG et l’idée est clairement de remporter le premier titre du club depuis 14 ans. Pour cette rencontre, Habib Beye devra procéder à des changements par rapport au onze qui a démarré contre l’Olympique Lyonnais dimanche soir.

Quinten Timber est forfait tandis que Pierre-Emile Hojbjerg est lui suspendu. Au milieu de terrain, il y a de fortes chances de voir démarrer Tochukwu Nnadi aux côtés de Geoffrey Kondogbia selon L’Equipe. En défense, Facundo Medina pourrait démarrer à gauche afin de faire souffler Emerson tandis qu’Igor Paixao et Ethan Nwaneri sont eux aussi pressentis pour démarrer.

Le onze probable de l’OM : Rulli, Weah, Balerdi, Aguerd, Medina, Kondogbia, Nnadi, Nwaneri, Greenwood, Paixao, Aubameyang

A Toulouse, Martinez Novell doit composer avec les absences d’Abu, Messali et Magri. Le technicien espagnol ne touchera pas à son dispositif habituel selon L’Equipe, qui mise sur un 3-4-3 classique avec le retour de Donnum sur le flanc droit. Il devrait épauler Emersonn et Gboho sur le front de l’attaque. Au milieu de terrain, Diop est pressenti pour accompagner Casseres tandis que la défense pourrait être composée de Nicolaisen, Cresswell et McKenzie. Dans les buts, l’habituelle doublure Haug a de fortes chances de démarrer au profit de Restes.

Le onze probable du TFC : Haug, McKenzie, Cresswell, Nicolaisen, Sidibé, Diop, Casseres, Methalie, Donnum, Emersonn, Gboho