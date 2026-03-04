ICONSPORT_350033_0325
Ousmane Dembélé

L'infirmerie se vide, excellente nouvelle au PSG

PSG04 mars , 14:30
parCorentin Facy
1
Forfaits contre Le Havre samedi, Ousmane Dembélé, Joao Neves et Senny Mayulu devraient effectuer leur retour dans le groupe du PSG pour la réception de Monaco vendredi soir. A en croire Le Parisien, les trois joueurs ne sont plus blessés et sont à la disposition de Luis Enrique, une excellente nouvelle à moins d’une semaine du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre Chelsea. Fabian Ruiz, touché au genou, reste en revanche indisponible pour le moment.
1
Derniers commentaires

Rodrygo blessé un an, le PSG saute sur l'occasion

Jamais de la vie ça se tente... Trop risqué. Surtout à ce montant. Même à 60M€ on a aucune garantie qu'il va récupérer l'entièreté de ses moyens. On va encore se prendre une douille si le cas avec un salaire XXL à l'infirmerie pour toute la durée de son contrat. Non merci, même si j'aime beaucoup le joueur.

Rodrygo blessé un an, le PSG saute sur l'occasion

Vous avez plus besoin d'un autre très bon milieu que d'un offensif

TV : L'ancien président de l'OM viré par CNEWS

Comment peut-on tenir de tels propos dans une émission de télé ? Viré de Cnews... Logique Qu'il soit un ancien président de l'OM est anecdotique. L'OM est tout sauf un club qui cultive le racisme ou est proche des idées de l'ultra-droite. Au contraire, une bonne partie des supporters est proche de l'extrême gauche et des antifas...

TV : L'ancien président de l'OM viré par CNEWS

Oula the Stig, tu dérapes. Quentin avait des convictions politiques et religieuses, mais il n'était pas connu pour être agressif... Ne retourne pas le sujet comme le fait LFI, ceux qui ont tué c'est l'extrême gauche...

Habib Beye sur le banc de l'OM ? Il s'étonne

ben si justement si il rempli ses objectif il resteras

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

