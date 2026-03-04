L'infirmerie se vide, excellente nouvelle au PSG

Forfaits contre Le Havre samedi, Ousmane Dembélé, Joao Neves et Senny Mayulu devraient effectuer leur retour dans le groupe du PSG pour la réception de Monaco vendredi soir. A en croire Le Parisien, les trois joueurs ne sont plus blessés et sont à la disposition de Luis Enrique, une excellente nouvelle à moins d’une semaine du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre Chelsea. Fabian Ruiz, touché au genou, reste en revanche indisponible pour le moment.