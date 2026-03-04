L'infirmerie se vide, excellente nouvelle au PSG

Jamais de la vie ça se tente... Trop risqué. Surtout à ce montant. Même à 60M€ on a aucune garantie qu'il va récupérer l'entièreté de ses moyens. On va encore se prendre une douille si le cas avec un salaire XXL à l'infirmerie pour toute la durée de son contrat. Non merci, même si j'aime beaucoup le joueur.
Vous avez plus besoin d'un autre très bon milieu que d'un offensif
Comment peut-on tenir de tels propos dans une émission de télé ? Viré de Cnews... Logique Qu'il soit un ancien président de l'OM est anecdotique. L'OM est tout sauf un club qui cultive le racisme ou est proche des idées de l'ultra-droite. Au contraire, une bonne partie des supporters est proche de l'extrême gauche et des antifas...
Oula the Stig, tu dérapes. Quentin avait des convictions politiques et religieuses, mais il n'était pas connu pour être agressif... Ne retourne pas le sujet comme le fait LFI, ceux qui ont tué c'est l'extrême gauche...
ben si justement si il rempli ses objectif il resteras
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|24
|18
|3
|3
|53
|19
|34
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|37
|24
|11
|4
|9
|40
|36
|4
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|17
|24
|4
|5
|15
|22
|41
|-19
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
🚨 L’infirmerie en passe de se vider à une semaine de PSG/Chelsea ! Un vent d’optimisme règne au Campus concernant Ousmane Dembele 🇫🇷, Joao Neves 🇵🇹 et Senny Mayulu 🇫🇷 ! Les joueurs vont avoir 2 entraînements (aujourd’hui et demain) pour se tester avant de pouvoir réintégrer le