Rodrygo blessé un an, le PSG saute sur l'occasion

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque externe du genou, Rodrygo sera absent un an. Une situation suivie avec la plus grande attention… par le Paris Saint-Germain.

Ces dernières années, le nom de Rodrygo a régulièrement été évoqué au Paris Saint-Germain. L’attaquant brésilien est un joueur suivi de longue date par la cellule de recrutement du club de la capitale. Au contraire de Vinicius, qui n’a jamais vraiment intéressé Luis Campos et Luis Enrique, Rodrygo a un profil plus compatible avec la philosophie de l’entraîneur espagnol. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou, l’ailier droit du Real Madrid sera absent quasiment un an.

Mais paradoxalement, cette grave blessure pourrait raviver l’intérêt du Paris Saint-Germain à son égard comme le rapporte le site Allez Paris. En cause, la valeur marchande de Rodrygo qui s’est déjà effondrée de manière brutale. Estimé à 110 millions d’euros avant la blessure du Brésilien, un potentiel transfert est maintenant valorisée à 60 millions d’euros, soit quasiment deux fois moins.

La valeur marchande de Rodrygo s'effondre

Le montant pourrait « encore dégringoler » selon nos confrères puisque lorsqu’il reviendra de blessure, Rodrygo n’aura plus qu’un an de contrat avec le Real Madrid. Une situation idéale pour le Paris Saint-Germain afin de récupérer l’ailier de la Seleçao à un prix cassé. Luis Enrique est un grand fan du profil de Rodrygo, capable de jouer sur un côté ou de s’intercaler au milieu de terrain dans une position de numéro dix.