Rodrygo blessé un an, le PSG saute sur l'occasion

PSG04 mars , 15:30
parCorentin Facy
Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque externe du genou, Rodrygo sera absent un an. Une situation suivie avec la plus grande attention… par le Paris Saint-Germain.
Ces dernières années, le nom de Rodrygo a régulièrement été évoqué au Paris Saint-Germain. L’attaquant brésilien est un joueur suivi de longue date par la cellule de recrutement du club de la capitale. Au contraire de Vinicius, qui n’a jamais vraiment intéressé Luis Campos et Luis Enrique, Rodrygo a un profil plus compatible avec la philosophie de l’entraîneur espagnol. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou, l’ailier droit du Real Madrid sera absent quasiment un an.
Mais paradoxalement, cette grave blessure pourrait raviver l’intérêt du Paris Saint-Germain à son égard comme le rapporte le site Allez Paris. En cause, la valeur marchande de Rodrygo qui s’est déjà effondrée de manière brutale. Estimé à 110 millions d’euros avant la blessure du Brésilien, un potentiel transfert est maintenant valorisée à 60 millions d’euros, soit quasiment deux fois moins.

La valeur marchande de Rodrygo s'effondre

Le montant pourrait « encore dégringoler » selon nos confrères puisque lorsqu’il reviendra de blessure, Rodrygo n’aura plus qu’un an de contrat avec le Real Madrid. Une situation idéale pour le Paris Saint-Germain afin de récupérer l’ailier de la Seleçao à un prix cassé. Luis Enrique est un grand fan du profil de Rodrygo, capable de jouer sur un côté ou de s’intercaler au milieu de terrain dans une position de numéro dix.
Joueur altruiste, polyvalent et capable d’être décisif dans les grands rendez-vous, l’ancien espoir de Santos a peut-être disputé contre Getafe son ultime match avec le Real Madrid. Reste à voir si le PSG, malgré un prix en forte baisse, prendra le risque de miser sur un joueur qui va devoir se remettre d’une très grave blessure. Retrouvera-t-il un jour son meilleur niveau ? C’est le risque que doivent évaluer les dirigeants parisiens dans les mois à venir pour savoir s'il faut se positionner sur Rodrygo lors des prochaines périodes de mercato.
Derniers commentaires

Rodrygo blessé un an, le PSG saute sur l'occasion

Jamais de la vie ça se tente... Trop risqué. Surtout à ce montant. Même à 60M€ on a aucune garantie qu'il va récupérer l'entièreté de ses moyens. On va encore se prendre une douille si le cas avec un salaire XXL à l'infirmerie pour toute la durée de son contrat. Non merci, même si j'aime beaucoup le joueur.

Rodrygo blessé un an, le PSG saute sur l'occasion

Vous avez plus besoin d'un autre très bon milieu que d'un offensif

TV : L'ancien président de l'OM viré par CNEWS

Comment peut-on tenir de tels propos dans une émission de télé ? Viré de Cnews... Logique Qu'il soit un ancien président de l'OM est anecdotique. L'OM est tout sauf un club qui cultive le racisme ou est proche des idées de l'ultra-droite. Au contraire, une bonne partie des supporters est proche de l'extrême gauche et des antifas...

TV : L'ancien président de l'OM viré par CNEWS

Oula the Stig, tu dérapes. Quentin avait des convictions politiques et religieuses, mais il n'était pas connu pour être agressif... Ne retourne pas le sujet comme le fait LFI, ceux qui ont tué c'est l'extrême gauche...

Habib Beye sur le banc de l'OM ? Il s'étonne

ben si justement si il rempli ses objectif il resteras

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading