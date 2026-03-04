ASSE : Montanier a un problème à 6 millions d'euros

Depuis son arrivée à l’AS Saint-Etienne, Philippe Montanier a trouvé la formule gagnante en défense avec Pedro, Le Cardinal, Nadé et Old. L’entraîneur stéphanois va toutefois être confronté à un gros dilemme.

Philippe Montanier vit des débuts rêvés sur le banc de l’AS Saint-Etienne . En poste depuis début février, l’ancien entraîneur de Toulouse et de la Real Sociedad vient d’enchaîner quatre victoires consécutives en Ligue 2 face à Montpellier, Guingamp, Laval et Pau. Le retour en forme de certains joueurs offensifs, à l’instar par exemple de Lucas Stassin, n’est pas étranger à cette belle dynamique des Verts. Philippe Montanier peut également se féliciter d’avoir trouvé la bonne formule en défense avec Kevin Pedro à droite, Julien Le Cardinal et Mickaël Nadé dans l’axe et Ben Old à gauche.

Un équilibre qui risque toutefois d’être bouleversé dans les prochaines semaines. Et pour cause, nos confrères de Peuple Vert rapportent que Chico Lamba, qui n’a disputé que deux matchs sur les quinze dernières journées de Ligue 2, est enfin de retour après sa blessure à la jambe. Sur le papier, l’ancien défenseur du Sporting (22 ans) est potentiellement le meilleur défenseur central des Verts. Surtout, il représente un vrai actif pour le club après son achat pour 6 millions d’euros l’été dernier.

Un vrai casse-tête en défense

Philippe Montanier va donc devoir prendre une décision forte à son sujet : le relancer, au risque de bouleverser l’équilibre trouvé dans le secteur défensif, ou mettre sur le banc un joueur important du projet porté par Kilmer Sport. Le choix est d’autant plus délicat pour l’entraîneur de l’ASSE que le prochain match de Ligue 2 pourrait être crucial dans la course à la montée en Ligue 1. Les Verts accueillent le Red Star, accroché par Le Mans ce week-end mais qui reste bien positionné à la cinquième place, avec seulement cinq points de retard sur Saint-Etienne. Samedi à 20 heures, les regards seront donc braqués vers Philippe Montanier, dont le choix en défense sera scruté de très près.