Real : Fin de saison pour Kylian Mbappé ?

La blessure au genou que Kylian Mbappé traîne depuis plusieurs mois pourrait finalement être bien plus grave que prévu. Une importance revue à la hausse qui laisse croire qu'il pourrait ne plus rejouer cette saison.

Dans un communiqué officiel publié le lundi 2 mars, le Real Madrid a annoncé que Kylian Mbappé souffrait d'une entorse du genou . Des mots enfin posés sur une blessure que traîne le meilleur buteur des Merengues depuis plusieurs mois et qui l'a largement fragilisé lors des dernières rencontres qu'il a disputées.

Finalement laissé au repos, le Bondynois a profité de son temps libre pour retourner à Paris et consulter des spécialistes qui lui préconisent de ne surtout pas prendre de risques pour ne pas précipiter son retour et une éventuelle rechute. Sauf que comme l'indique la Cadena SER, sa blessure serait plus grave que prévu, au point de se demander s'il ne manquerait pas le reste de la saison.

Mbappé et le spectre d'un forfait général

La radio espagnole est formelle, l'entourage de Kylian Mbappé affirme que sa blessure « est plus grave qu'il n'y parait ». En fait, le Real Madrid estime sa convalescence à environ trois semaines et pense qu'il pourra être de nouveau disponible pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions face à Manchester City. Une position que ne partagent pas du tout ses proches qui rappellent que la Coupe du monde n'est plus qu'à une centaine de jours, chacun étant une étape distincte dans son repos et l'assurance d'un retour en pleine forme physique.

On apprend du média ibérique que « le ligament croisé postérieur gauche du joueur est à bout » et que les 100 jours qui le séparent du coup d'envoi de la Coupe du monde sont « cruciaux pour sa guérison complète ». L'entourage de Kylian Mbappé n'est donc pas d'accord avec le calendrier de retour fixé par le Real Madrid et compte bien faire le forcing pour ne pas le faire jouer tant que tous les voyants ne seront pas au vert.