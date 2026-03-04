Kylian Mbappé choque Madrid
Kylian Mbappé

Real : Fin de saison pour Kylian Mbappé ?

Kylian Mbappé04 mars , 15:00
parQuentin Mallet
0
La blessure au genou que Kylian Mbappé traîne depuis plusieurs mois pourrait finalement être bien plus grave que prévu. Une importance revue à la hausse qui laisse croire qu'il pourrait ne plus rejouer cette saison.
Dans un communiqué officiel publié le lundi 2 mars, le Real Madrid a annoncé que Kylian Mbappé souffrait d'une entorse du genou. Des mots enfin posés sur une blessure que traîne le meilleur buteur des Merengues depuis plusieurs mois et qui l'a largement fragilisé lors des dernières rencontres qu'il a disputées.
Finalement laissé au repos, le Bondynois a profité de son temps libre pour retourner à Paris et consulter des spécialistes qui lui préconisent de ne surtout pas prendre de risques pour ne pas précipiter son retour et une éventuelle rechute. Sauf que comme l'indique la Cadena SER, sa blessure serait plus grave que prévu, au point de se demander s'il ne manquerait pas le reste de la saison.

Lire aussi

Mbappé sort à Paris, ça fait scandale à MadridMbappé sort à Paris, ça fait scandale à Madrid
Kylian Mbappé : Entorse du genou confirméeKylian Mbappé : Entorse du genou confirmée

Mbappé et le spectre d'un forfait général

La radio espagnole est formelle, l'entourage de Kylian Mbappé affirme que sa blessure « est plus grave qu'il n'y parait ». En fait, le Real Madrid estime sa convalescence à environ trois semaines et pense qu'il pourra être de nouveau disponible pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions face à Manchester City. Une position que ne partagent pas du tout ses proches qui rappellent que la Coupe du monde n'est plus qu'à une centaine de jours, chacun étant une étape distincte dans son repos et l'assurance d'un retour en pleine forme physique.
On apprend du média ibérique que « le ligament croisé postérieur gauche du joueur est à bout » et que les 100 jours qui le séparent du coup d'envoi de la Coupe du monde sont « cruciaux pour sa guérison complète ». L'entourage de Kylian Mbappé n'est donc pas d'accord avec le calendrier de retour fixé par le Real Madrid et compte bien faire le forcing pour ne pas le faire jouer tant que tous les voyants ne seront pas au vert.
0
Articles Recommandés
Montanier ICONSPORT_356158_0014 (1)
ASSE

ASSE : Montanier a un problème à 6 millions d'euros

McCourt ICONSPORT_244000_0330
OM

McCourt sacrifie l’OM pour financer un énorme projet

Rodrygo ICONSPORT_360824_0197
PSG

Rodrygo blessé un an, le PSG saute sur l'occasion

Fil Info

04 mars , 16:30
ASSE : Montanier a un problème à 6 millions d'euros
04 mars , 16:00
McCourt sacrifie l’OM pour financer un énorme projet
04 mars , 15:30
Rodrygo blessé un an, le PSG saute sur l'occasion
04 mars , 14:40
Habib Beye sur le banc de l'OM ? Il s'étonne
04 mars , 14:30
L'infirmerie se vide, excellente nouvelle au PSG
04 mars , 14:20
OM-TFC : Les compos probables du quart de finale
04 mars , 14:00
L'UEFA envoie 261ME pour sauver la Ligue 1
04 mars , 13:40
TV : L'ancien président de l'OM viré par CNEWS

Derniers commentaires

Rodrygo blessé un an, le PSG saute sur l'occasion

Jamais de la vie ça se tente... Trop risqué. Surtout à ce montant. Même à 60M€ on a aucune garantie qu'il va récupérer l'entièreté de ses moyens. On va encore se prendre une douille si le cas avec un salaire XXL à l'infirmerie pour toute la durée de son contrat. Non merci, même si j'aime beaucoup le joueur.

Rodrygo blessé un an, le PSG saute sur l'occasion

Vous avez plus besoin d'un autre très bon milieu que d'un offensif

TV : L'ancien président de l'OM viré par CNEWS

Comment peut-on tenir de tels propos dans une émission de télé ? Viré de Cnews... Logique Qu'il soit un ancien président de l'OM est anecdotique. L'OM est tout sauf un club qui cultive le racisme ou est proche des idées de l'ultra-droite. Au contraire, une bonne partie des supporters est proche de l'extrême gauche et des antifas...

TV : L'ancien président de l'OM viré par CNEWS

Oula the Stig, tu dérapes. Quentin avait des convictions politiques et religieuses, mais il n'était pas connu pour être agressif... Ne retourne pas le sujet comme le fait LFI, ceux qui ont tué c'est l'extrême gauche...

Habib Beye sur le banc de l'OM ? Il s'étonne

ben si justement si il rempli ses objectif il resteras

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading