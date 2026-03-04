L'UEFA envoie 261ME pour sauver la Ligue 1

Les clubs français traversent une période financière floue avec la chute des droits TV de la Ligue 1. Les présidents des équipes de L1 cherchent des revenus pour compenser les pertes. L’UEFA et les compétitions européennes peuvent devenir à l'avenir une valeur inestimable.

Avec la chute des droits TV, les clubs de Ligue 1 sont en proie à des difficultés économiques certaines. Les différents propriétaires doivent rechercher de nouvelles sources de revenus passant parfois par la vente de clubs à des fonds d’investissement ou sous l’égide de multipropriétés. Une baisse drastique qui plonge le football français dans l’incertitude. Cependant, certains clubs qualifiés en coupe d’Europe peuvent remercier l’UEFA avec une augmentation des revenus et des primes qui aident les clubs disputant une compétition européenne. Le risque : que le gap entre les clubs européens et non européens de Ligue 1 se creuse de plus en plus.

L’UEFA vecteur de revenus pour la France

Cette saison, le football français se comporte plutôt correctement en Europe. Après les barrages dans les différentes compétitions, certains clubs ont reçu des primes liées à la performance. La Ligue 1 a reçu cette saison plus de 261 millions d’euros de primes, soit le cinquième championnat derrière l’Italie (312 millions d’euros) et devant le Portugal (160 millions d’euros) selon l’observatoire du sport business. La majeure partie de ces primes provient de la Ligue des champions . L’an passé, la Coupe aux grandes oreilles avait rapporté 334,7 millions d’euros au football français.

La majorité des revenus ont été touchés par le PSG vainqueur de la compétition (144,8 millions d’euros). Avec la perte des droits TV, la qualification en coupe d’Europe est désormais vitale pour le football français d’un point de vue financier. La France doit donc conserver la cinquième place à l’indice UEFA devant le Portugal. Si au total, l’hexagone a de la marge (80,141 points vs 69,266), cette saison, la France est derrière, le championnat portugais et polonais.