OL : Sulc dans l’avion, son départ se confirme

Absent lors des derniers matchs de préparation, Pavel Sulc fait l’objet de rumeurs. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais, annoncé blessé, pourrait préparer son départ en toute discrétion. Une hypothèse confirmée par sa présence à l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry ce samedi.

Des soupçons de plus en plus persistants accompagnent la préparation de Pavel Sulc (25 ans). Depuis sa vingtaine de minutes disputées contre le Servette le 15 juillet, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais n’a plus joué. Ses coéquipiers ont depuis affronté le Slavia Prague, Wolfsbourg et le Real Betis. Mais le Tchèque n’est pas réapparu, officiellement en raison d’une blessure. L’explication donnée n’a pourtant pas convaincu tout le monde.

Il se murmure que cette réponse sert plutôt à couvrir un départ. Et la photo qui circule depuis quelques heures sur les réseaux sociaux ne fait qu’alimenter le discours des supporters les plus méfiants. Ce samedi, Pavel Sulc a été aperçu à l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry. On ignore la destination de son vol mais ce mystérieux déplacement en plein mercato laisse forcément penser à un transfert en cours de finalisation. Rappelons que l’ancien joueur du Viktoria Plzen fait l’objet de discussions entre le club rhodanien et Leeds United.

Sa première saison réussie à Lyon, avec 14 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues, n’est pas passée inaperçue et peut permettre à ses dirigeants de boucler un gros transfert. L’Olympique Lyonnais a largement de quoi envisager une plus-value sur le joueur recruté pour seulement 7,5 millions d’euros l’été dernier. S’il se confirme, son départ enlèverait une solution à l’entraîneur Paulo Fonseca pour le troisième tour préliminaire aller de Ligue des Champions contre le Sparta Prague mardi. Quant à la direction, elle serait contrainte de compenser sa sortie avec l’arrivée d’un deuxième attaquant après le Belge Loïs Openda, prêté sans option d’achat par la Juventus Turin.