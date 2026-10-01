Joao Felix

PSG : Luis Enrique brise le rêve de João Félix

PSG
parEric Bethsy
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En grande forme avec Al-Nassr et le Portugal, João Félix souhaite retenter sa chance au sein d’une grande équipe européenne. Le Paris Saint-Germain fait partie des destinations annoncées pour le milieu offensif. Mais son profil ne correspond pas aux critères de Luis Enrique.
Au Paris Saint-Germain, Luis Enrique n’est pas qu’un simple entraîneur. L’Espagnol forme un vrai binôme avec le conseiller sportif Luis Campos. Les deux hommes travaillent en étroite collaboration, notamment en ce qui concerne la composition de l’effectif. Il n’est pas question pour le dirigeant d’amener une recrue sans la validation du technicien. Ce qui expliquerait l’impossibilité de faire signer João Félix.
Sur la lancée de ses performances avec Al-Nassr, qu’il avait rejoint à l’été 2025, le milieu offensif de 26 ans brille depuis le début du rassemblement avec le Portugal. L’ancien joueur de Chelsea a marqué contre le Pays de Galles (1-0) et la Norvège (2-1). Une bonne publicité pour celui qui espère quitter l’Arabie Saoudite et revenir sur le Vieux Continent.
« Je prévois de retourner en Europe, même si ce ne sera peut-être pas tout de suite, a récemment confié le Portugais au quotidien AS. Je ne sais pas si ce sera à la fin de cette saison ou à la fin de la prochaine, mais j'ai vraiment hâte de revenir en Europe, de rejouer en Ligue des Champions et d'y retrouver le niveau. C'est toujours différent. Cela te donne encore plus de motivation de jouer en Europe, de disputer la Ligue des Champions, de jouer pour les meilleures équipes au monde et bien sûr j'y pense. »

João Félix n'est pas compatible

Etant donné sa forme du moment, plusieurs écuries pourraient être intéressées. Mais pas le Paris Saint-Germain dont l’entraîneur Luis Enrique n’a pas besoin d’un joueur de son profil, prévient 90min. Dans ce même entretien, João Félix a en effet rappelé que son retour à un bon niveau était dû à son utilisation derrière l’avant-centre. Un poste qui n’existe pas dans l’animation du coach parisien. On peut également imaginer que son irrégularité et sa mentalité souvent critiquées durant sa carrière n’incitent pas le Paris Saint-Germain à l’optimisme.
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