OM : Hojbjerg à la Juve, son départ se précise

Courtisé par l’AC Milan, Pierre-Emile Hojbjerg est aussi dans le viseur de la Juventus Turin, qui en fait l’une de ses priorités dans l’optique du prochain mercato hivernal.

Déplumé cet été, l’Olympique de Marseille a tout de même réussi à sauver les meubles en conservant quelques joueurs d’expérience à l’instar de Weah, Emerson, Aguerd, Gouiri ou encore Paixao. Bruno Genesio peut également se satisfaire d’avoir gardé dans son équipe Pierre-Emile Hojbjerg. L’entraîneur de l’OM a noué une relation forte avec le Danois, qu’il considère comme l’un des tauliers de son vestiaire. Mais l’ancien milieu de terrain de Tottenham sera-t-il Marseillais jusqu’à la fin de la saison ?

Il y a de quoi en douter car selon la Gazzetta dello Sport, la Juventus Turin fait d’Hojbjerg « sa priorité » dans l’optique du mercato d’hiver. Le club turinois, qui avait déjà des vues sur le Danois l’été dernier, cherche à se renforcer au milieu de terrain et vise un élément d’expérience. Pierre-Emile Hojbjerg a le profil idéal et la Vieille Dame est convaincue qu’elle peut convaincre le joueur au mois de janvier.

Hojbjerg est décidément très courtisé en Série A puisqu’il y a seulement quelques jours, c’est l’intérêt de l’AC Milan qui avait été évoqué. Le journal aux pages roses parle également d’une approche de la Fiorentina pour le joueur de l’Olympique de Marseille. Reste maintenant à voir si le club phocéen ouvrira la porte à un départ de son milieu de terrain, dont le salaire pèse très lourd sur les finances du club.

Valorisé à un peu plus de 15 millions d’euros, Hojbjerg n’aura en tout cas aucun mal à trouver un club prestigieux et un projet sportif intéressant au vu du nombre de clubs qui s’intéressent à lui. La question est maintenant de savoir si le Danois sera favorable à un départ de l’OM en cours de saison, ou s’il optera plutôt pour un transfert l’été prochain. A la Juventus, à l’AC Milan… ou ailleurs.