OL : Le mercato dopé par un gros bonus financier ?

Comme l’été dernier, l’OL devra compter ses sous lors du mercato qui se profile. Dans ce contexte, la vente de Castello Lukeba par le RB Leipzig pourrait représenter une excellente nouvelle pour Lyon.

L’été dernier, l’Olympique Lyonnais a réalisé un mercato à l’économie. Le club rhodanien s’est d’abord séparé de tous ses joueurs à très gros salaire, récupérant au passage 100 millions d’euros de ventes. Matthieu Louis-Jean a ensuite bâti un effectif cohérent avec des bouts de ficelle, misant principalement sur des joueurs à moins de 10 millions d’euros. Le mercato qui se profile devrait être similaire, avec un besoin de limiter les coûts et de vendre pour renflouer les caisses, tout en gardant un effectif le plus compétitif possible afin de disputer la Ligue des Champions ou dans le pire des cas l’Europa League.

Une vente de Lukeba à l'ordre du jour à Leipzig

Dans un tel contexte, l’OL ne cracherait pas sur un bonus financier tombé du ciel. Les miracles existent puisque cela pourrait arriver. En effet, le journaliste de Sky Sports Philippe Hinze nous apprend sur X que le RB Leipzig envisage de plus en plus fortement une vente au prix fort de Castello Lukeba lors du mercato à venir. Le club allemand se prépare à un départ de l’ancien Lyonnais, très courtisé en Europe et notamment en Premier League. La clause libératoire du défenseur formé à l’OL s’élève à 80 millions d’euros. Lyon disposant d’un intéressement de 20% sur une plus-value après avoir vendu Castello Lukeba pour 35 millions d’euros, les Gones pourraient ainsi récupérer 10 millions d’euros dans la transaction.

Un chèque tombé du ciel qui ferait le bonheur de Michele Kang et de Matthieu Louis-Jean pour lancer leur mercato. Du côté de Leipzig, on n’est toutefois pas certain de pouvoir vendre Castello Lukeba au prix de sa clause libératoire, et on juge qu’une offre de 60 millions d’euros serait déjà très acceptable. Dans ce cas de figure, l’OL récupèrerait alors 5 millions d’euros. Une somme plus faible mais qui reste bonne à prendre pour Matthieu Louis-Jean, qui a prouvé l’été dernier qu’il était capable de dénicher de très bonnes affaires à ce prix, en atteste le recrutement de Dominik Greif ou celui de Pavel Sulc par exemple.