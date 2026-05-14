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OL : Le mercato dopé par un gros bonus financier ?

OL14 mai , 14:30
parCorentin Facy
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Comme l’été dernier, l’OL devra compter ses sous lors du mercato qui se profile. Dans ce contexte, la vente de Castello Lukeba par le RB Leipzig pourrait représenter une excellente nouvelle pour Lyon.
L’été dernier, l’Olympique Lyonnais a réalisé un mercato à l’économie. Le club rhodanien s’est d’abord séparé de tous ses joueurs à très gros salaire, récupérant au passage 100 millions d’euros de ventes. Matthieu Louis-Jean a ensuite bâti un effectif cohérent avec des bouts de ficelle, misant principalement sur des joueurs à moins de 10 millions d’euros. Le mercato qui se profile devrait être similaire, avec un besoin de limiter les coûts et de vendre pour renflouer les caisses, tout en gardant un effectif le plus compétitif possible afin de disputer la Ligue des Champions ou dans le pire des cas l’Europa League.

Une vente de Lukeba à l'ordre du jour à Leipzig

Dans un tel contexte, l’OL ne cracherait pas sur un bonus financier tombé du ciel. Les miracles existent puisque cela pourrait arriver. En effet, le journaliste de Sky Sports Philippe Hinze nous apprend sur X que le RB Leipzig envisage de plus en plus fortement une vente au prix fort de Castello Lukeba lors du mercato à venir. Le club allemand se prépare à un départ de l’ancien Lyonnais, très courtisé en Europe et notamment en Premier League. La clause libératoire du défenseur formé à l’OL s’élève à 80 millions d’euros. Lyon disposant d’un intéressement de 20% sur une plus-value après avoir vendu Castello Lukeba pour 35 millions d’euros, les Gones pourraient ainsi récupérer 10 millions d’euros dans la transaction.
Un chèque tombé du ciel qui ferait le bonheur de Michele Kang et de Matthieu Louis-Jean pour lancer leur mercato. Du côté de Leipzig, on n’est toutefois pas certain de pouvoir vendre Castello Lukeba au prix de sa clause libératoire, et on juge qu’une offre de 60 millions d’euros serait déjà très acceptable. Dans ce cas de figure, l’OL récupèrerait alors 5 millions d’euros. Une somme plus faible mais qui reste bonne à prendre pour Matthieu Louis-Jean, qui a prouvé l’été dernier qu’il était capable de dénicher de très bonnes affaires à ce prix, en atteste le recrutement de Dominik Greif ou celui de Pavel Sulc par exemple.

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Là pour le coup on se rapproche d’un vrai débat 😭 Oui évidemment que l’OL a changé de dimension grâce à des investisseurs et une stratégie ambitieuse. Aucun grand club ne grandit sans argent. Mais mon seul désaccord depuis le début, c’est de mettre sur le même plan : – des investisseurs privés classiques + une gestion performante et – un fonds étatique capable d’injecter des moyens quasiment illimités. L’OL a grandi en restant dépendant de ses résultats sportifs et économiques. Le PSG QSI a pu accélérer beaucoup plus vite grâce à une puissance financière hors norme. Et sur Paris, je suis d’accord aussi : la ville, l’image mondiale et le potentiel économique ont rendu l’investissement durable. C’est justement ce qui fait du PSG un cas presque impossible à reproduire en France aujourd’hui.

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@Foutre Je n'ai jamais nié que l'arrivée de QSI a mené le PSG dans une dimension nouvelle. C'est une réalité oui. Mon problème est que les autres clubs FR que j'ai vu devenir dominants, l'OM puis Lyon ont fait la même chose mais que leurs supporteurs, dont toi, ne veulent pas l'admettre, qu'ils nous reprochent aujourd'hui ce qu'ils ont fait hier. Ton OL a mis 52 ans à gagner son premier championnat et il l'a fait grâce à de nouveaux investisseurs très puissants. Sans un actionnaire financièrement puissant comme QSI, capable de porter le club à un niveau compétitif à l'échelle européenne, le PSG ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui oui. Je n'ai aucun problème à l'admettre. Le 2eme truc que tu manques, c'est que l'investissement massif de QSI n'aurait pas été rentable sans le potentiel parisien. Le même investissement à Guingamp, pour prendre un exemple simple, n'aurait pas débouché sur une structure aussi durable car Guingamp n'a pas le rayonnement de Paris (je parle des villes): potentiel d'attraction, infrastructure hôtelière, image forte, base de supporteurs large...etc... Ce que ça change, c'est que l'apogée parisienne est durable. Le club génère maintenant un CA et des revenus lui permettant de s'inscrire dans la durée. Il n'y aura pas de retour arrière, vers ce PSG prenable qu'on a connu au XXe siècle, à moins bien sûr d'une catastrophe de très grosse ampleur, genre tricherie à la Tapie ou guerre atomique

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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