EdF : Un cadre sacrifié, la surprise de Deschamps tombe

A l’annonce de sa liste ce jeudi soir, Didier Deschamps va faire des malheureux. Le sélectionneur de l’équipe de France risque d’enfoncer le milieu Eduardo Camavinga, en grande difficulté avec le Real Madrid et pressenti absent pour le Mondial 2026.

il y a toujours deux ou trois situations qui m'amènent à une réflexion ». Le Bayonnais a encore quelques petites hésitations qui pourraient bien concerner des joueurs habitués aux rassemblements. On pense évidemment au troisième gardien Lucas Chevalier, dont l’absence de temps de jeu au Paris Saint-Germain pose problème. Didier Deschamps avait encore des doutes lundi soir. En marge de la cérémonie des Trophées UNFP, le sélectionneur de l’équipe de France confiait que sa liste pour le Mondial 2026 était prête. Mais «». Le Bayonnais a encore quelques petites hésitations qui pourraient bien concerner des joueurs habitués aux rassemblements. On pense évidemment au troisième gardien Lucas Chevalier, dont l’absence de temps de jeu au Paris Saint-Germain pose problème.

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Autre cadre menacé, Randal Kolo Muani pourrait subir la rude concurrence chez les attaquants. Quant à l’entrejeu, les interrogations concernent Eduardo Camavinga. Dans l’esprit de Didier Deschamps, il est clair que quatre milieux bénéficient du statut d’intouchable, à savoir Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Manu Koné et N’Golo Kanté. Une liste à laquelle on peut ajouter le nom de Warren Zaïre-Emery. Le sélectionneur des Bleus peut éventuellement ajouter un sixième homme. Mais comme l’indique le quotidien Le Parisien, le milieu en grande difficulté au Real Madrid n’a pas convaincu, que ce soit dans la capitale espagnole ou en équipe de France.

Son temps de jeu global a inévitablement diminué, à tel point que l’ancien Rennais pourrait disparaître des plans du technicien qui l’a pourtant convoqué de manière régulière ces dernières années. En cas d’hésitation du sélectionneur, le vécu d’Eduardo Camavinga avec le groupe tricolore, supérieur à celui d’un concurrent comme Khéphren Thuram, peut jouer en sa faveur. Sauf si Didier Deschamps décide de rester à cinq milieux afin d’ajouter un neuvième défenseur. Une tendance qui, selon nos confrères, n’était pas exclue mercredi soir.