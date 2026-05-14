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Nantes : 50 ME dans les caisses, Kita salive déjà

FC Nantes14 mai , 14:00
parCorentin Facy
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Relégué en Ligue 2, Nantes va obligatoirement connaître un été chargé. Mercato va rimer avec départ pour les Canaris, qui vont perdre certains de leurs meilleurs joueurs à l’instar de Matthis Abline et de Tylel Tati.
Officiellement relégué en Ligue 2, le FC Nantes peut commencer à se projeter sur son mercato estival qui sera forcément très animé. Les Canaris ne pourront plus retenir leurs meilleurs joueurs, et Waldemar Kita aura de toute façon besoin d’alléger sa masse salariale avec ce passage en seconde division. Un an après avoir refusé de très grosses offres pour son meilleur joueur, le président nantais va notamment devoir se rendre à l’évidence dans le dossier Matthis Abline.
L’attaquant des Canaris, qui fait déjà l’objet d’un forcing intense de la part de l’AS Monaco, pourrait partir vers d’autres cieux en cas d’offre à 25 millions d’euros. Nantes attend par ailleurs une somme équivalente pour son prometteur défenseur central Tylel Tati. Selon l’insider Emmanuel Merceron, le club de Loire-Atlantique vise par conséquent 50 millions d’euros de ventes grâce à Abline et Tati.

Nantes vise 50 ME de ventes grâce à 2 joueurs

« Qui partira pour le plus d’argent ? En janvier je t'aurais dit sans hésiter Tylel Tati, mais il a mal fini la saison et s'est blessé. Je pense que les deux partiront autour de 25M€ chacun. Mais si je dois me mouiller une pièce sur Tylel, pour 3 ou 4M de plus » a publié sur X le spécialiste du FC Nantes, convaincu que le pensionnaire de La Beaujoire peut encore réaliser de belles opérations financières en dépit de sa relégation en Ligue 2.

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Reste à voir si les courtisans d’Abline et de Tati, qui savent le FC Nantes en mauvaise position après sa relégation, accepteront de s’aligner sur les exigences du clan Kita. Ce n’est pour l’instant pas le cas par exemple en ce qui concerne l’AS Monaco car à date, le club de la Principauté n’a pas accepté de monter au-delà de 15 millions d’euros pour l’attaquant français de 23 ans passé par Rennes et Angers.
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Là pour le coup on se rapproche d’un vrai débat 😭 Oui évidemment que l’OL a changé de dimension grâce à des investisseurs et une stratégie ambitieuse. Aucun grand club ne grandit sans argent. Mais mon seul désaccord depuis le début, c’est de mettre sur le même plan : – des investisseurs privés classiques + une gestion performante et – un fonds étatique capable d’injecter des moyens quasiment illimités. L’OL a grandi en restant dépendant de ses résultats sportifs et économiques. Le PSG QSI a pu accélérer beaucoup plus vite grâce à une puissance financière hors norme. Et sur Paris, je suis d’accord aussi : la ville, l’image mondiale et le potentiel économique ont rendu l’investissement durable. C’est justement ce qui fait du PSG un cas presque impossible à reproduire en France aujourd’hui.

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@Foutre Je n'ai jamais nié que l'arrivée de QSI a mené le PSG dans une dimension nouvelle. C'est une réalité oui. Mon problème est que les autres clubs FR que j'ai vu devenir dominants, l'OM puis Lyon ont fait la même chose mais que leurs supporteurs, dont toi, ne veulent pas l'admettre, qu'ils nous reprochent aujourd'hui ce qu'ils ont fait hier. Ton OL a mis 52 ans à gagner son premier championnat et il l'a fait grâce à de nouveaux investisseurs très puissants. Sans un actionnaire financièrement puissant comme QSI, capable de porter le club à un niveau compétitif à l'échelle européenne, le PSG ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui oui. Je n'ai aucun problème à l'admettre. Le 2eme truc que tu manques, c'est que l'investissement massif de QSI n'aurait pas été rentable sans le potentiel parisien. Le même investissement à Guingamp, pour prendre un exemple simple, n'aurait pas débouché sur une structure aussi durable car Guingamp n'a pas le rayonnement de Paris (je parle des villes): potentiel d'attraction, infrastructure hôtelière, image forte, base de supporteurs large...etc... Ce que ça change, c'est que l'apogée parisienne est durable. Le club génère maintenant un CA et des revenus lui permettant de s'inscrire dans la durée. Il n'y aura pas de retour arrière, vers ce PSG prenable qu'on a connu au XXe siècle, à moins bien sûr d'une catastrophe de très grosse ampleur, genre tricherie à la Tapie ou guerre atomique

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
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2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
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233358202952-23
18
Metz
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