Nantes : 50 ME dans les caisses, Kita salive déjà

Relégué en Ligue 2, Nantes va obligatoirement connaître un été chargé. Mercato va rimer avec départ pour les Canaris, qui vont perdre certains de leurs meilleurs joueurs à l’instar de Matthis Abline et de Tylel Tati.

Officiellement relégué en Ligue 2, le FC Nantes peut commencer à se projeter sur son mercato estival qui sera forcément très animé. Les Canaris ne pourront plus retenir leurs meilleurs joueurs, et Waldemar Kita aura de toute façon besoin d’alléger sa masse salariale avec ce passage en seconde division. Un an après avoir refusé de très grosses offres pour son meilleur joueur, le président nantais va notamment devoir se rendre à l’évidence dans le dossier Matthis Abline.

L’attaquant des Canaris, qui fait déjà l’objet d’un forcing intense de la part de l’AS Monaco, pourrait partir vers d’autres cieux en cas d’offre à 25 millions d’euros. Nantes attend par ailleurs une somme équivalente pour son prometteur défenseur central Tylel Tati. Selon l’insider Emmanuel Merceron, le club de Loire-Atlantique vise par conséquent 50 millions d’euros de ventes grâce à Abline et Tati.

Nantes vise 50 ME de ventes grâce à 2 joueurs

« Qui partira pour le plus d’argent ? En janvier je t'aurais dit sans hésiter Tylel Tati, mais il a mal fini la saison et s'est blessé. Je pense que les deux partiront autour de 25M€ chacun. Mais si je dois me mouiller une pièce sur Tylel, pour 3 ou 4M de plus » a publié sur X le spécialiste du FC Nantes, convaincu que le pensionnaire de La Beaujoire peut encore réaliser de belles opérations financières en dépit de sa relégation en Ligue 2.

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Reste à voir si les courtisans d’Abline et de Tati, qui savent le FC Nantes en mauvaise position après sa relégation, accepteront de s’aligner sur les exigences du clan Kita. Ce n’est pour l’instant pas le cas par exemple en ce qui concerne l’AS Monaco car à date, le club de la Principauté n’a pas accepté de monter au-delà de 15 millions d’euros pour l’attaquant français de 23 ans passé par Rennes et Angers.