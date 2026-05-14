Officiel : Reims se sépare de Karel Geraerts

L1 : Champion, le PSG rêve d'imiter l'OL

@Foutre Je n'ai jamais nié que l'arrivée de QSI a mené le PSG dans une dimension nouvelle. C'est une réalité oui. Mon problème est que les autres clubs FR que j'ai vu devenir dominants, l'OM puis Lyon ont fait la même chose mais que leurs supporteurs, dont toi, ne veulent pas l'admettre, qu'ils nous reprochent aujourd'hui ce qu'ils ont fait hier. Ton OL a mis 52 ans à gagner son premier championnat et il l'a fait grâce à de nouveaux investisseurs très puissants. Sans un actionnaire financièrement puissant comme QSI, capable de porter le club à un niveau compétitif à l'échelle européenne, le PSG ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui oui. Je n'ai aucun problème à l'admettre. Le 2eme truc que tu manques, c'est que l'investissement massif de QSI n'aurait pas été rentable sans le potentiel parisien. Le même investissement à Guingamp, pour prendre un exemple simple, n'aurait pas débouché sur une structure aussi durable car Guingamp n'a pas le rayonnement de Paris (je parle des villes): potentiel d'attraction, infrastructure hôtelière, image forte, base de supporteurs large...etc... Ce que ça change, c'est que l'apogée parisienne est durable. Le club génère maintenant un CA et des revenus lui permettant de s'inscrire dans la durée. Il n'y aura pas de retour arrière, vers ce PSG prenable qu'on a connu au XXe siècle, à moins bien sûr d'une catastrophe de très grosse ampleur, genre tricherie à la Tapie ou guerre atomique