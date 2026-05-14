Bruno Genesio à Nice, la surprise de l'été

En fin de contrat avec Lille en juin prochain, Bruno Genesio n’est pas simplement dans le viseur de l’OM. Comme dans le dossier Grégory Lorenzi, le club phocéen croise la route de l’OGC Nice.

L’Olympique de Marseille et Nice n’ont pas le même classement ni les mêmes objectifs et ils se retrouvent pourtant intimement liés à l’aube de cet été 2026. Déjà en concurrence pour s’offrir le directeur sportif brestois Grégory Lorenzi , les deux clubs du sud de la France pourraient également se battre pour leur futur entraîneur. Claude Puel et Habib Beye ont peu de chance de rester à Nice et à l’OM, qui veulent enclencher une nouvelle dynamique à l’intersaison. Comme indiqué par ailleurs, Marseille souhaite s’offrir un entraîneur français et a coché les noms de Christophe Galtier ainsi que de Bruno Genesio.

Le coach du LOSC , en fin de contrat en juin prochain, est également dans le viseur de Nice selon les informations de Nice-Matin. En quête de son futur entraîneur, le club azuréen ferait de l’ancien de Rennes ou encore de l’Olympique Lyonnais sa piste prioritaire dans l’optique de la saison 2026-2027. En discussions avec Ineos pour reprendre le club, le groupe américain qui souhaite racheter l’OGC Nice fait de Bruno Genesio sa piste numéro 1.

Reste à voir si de son côté, celui qui est aux manettes du LOSC depuis 2024 sera réceptif à cet intérêt ou s’il privilégiera un club qualifié pour la coupe d’Europe, ce qui devrait sauf cataclysme être le cas de l’Olympique de Marseille. Successeur annoncé de Medhi Benatia dans la cité phocéenne, Grégory Lorenzi a certainement des arguments pour convaincre Bruno Genesio de choisir Marseille plutôt que Nice. On peut également penser que l’ancien DS de Brest a de nombreuses pistes sous le coude, dans le cas où Bruno Genesio viendrait à opter pour Nice à la surprise générale. Nice et l’OM ont en tout cas décidé de ne pas se lâcher cet été et cela sur différents dossiers chauds.