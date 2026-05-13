L'OL privé d'Europe ? C'est la menace fantôme

Ce mercredi, les supporters lyonnais ont été choqués d'apprendre que leur club risquait une exclusion des coupes d'Europe la saison prochaine. Néanmoins, la nouvelle venue d'Angleterre a été fermement démentie en France.

The Telegraph, les dirigeants lyonnais n'ont pas respecté l'accord passé avec l'instance européenne l'été dernier. Celui-ci prévoyait notamment une injection de 60 millions d'euros dans les comptes du club. L'ambiance était lourde à Lyon ce mercredi. Outre la nouvelle du décès de la légende Fleury Di Nallo, les supporters ont appris avec stupeur que l' OL risquait de ne pas jouer l'Europe la saison prochaine. Déjà qualifiés sur le terrain, les Gones seraient sous la menace d'une exclusion de l'UEFA. Selon le journal anglais, les dirigeants lyonnais n'ont pas respecté l'accord passé avec l'instance européenne l'été dernier. Celui-ci prévoyait notamment une injection de 60 millions d'euros dans les comptes du club.

L'info anglaise démentie en France

Olympique et Lyonnais va dans le sens de la formation présidée par Michele Kang. Selon nos confrères, les Gones ne sont pas sous le coup d'une exclusion pour le moment. Ils entretiennent des liens étroits avec l'UEFA dans ce dossier, échangeant régulièrement sur la santé financière du club rhodanien. Surtout, les 60 millions d'euros manquants ont bien été versés en juillet 2025. Une information fermement démentie par l'Olympique Lyonnais dans la journée. Le siteva dans le sens de la formation présidée par Michele Kang. Selon nos confrères, les Gones ne sont pas sous le coup d'une exclusion pour le moment. Ils entretiennent des liens étroits avec l'UEFA dans ce dossier, échangeant régulièrement sur la santé financière du club rhodanien. Surtout, les 60 millions d'euros manquants ont bien été versés en juillet 2025.

Les actionnaires de l'OL ont injecté plus de 92 millions d'euros dans les caisses selon le site proche du club lyonnais. En outre, Lyon a fait de gros efforts pour améliorer sa situation. La masse salariale a diminué de 39%, le chiffre d'affaires est en hausse et l'excèdent brut d'exploitation n'a diminué que de 2 millions d'euros. Les affaires rhodaniennes pourraient même être excellentes si l'OL réussit à arracher la 3e place et la qualification en Ligue des champions dimanche soir. Le coup de pression anglais ressemble donc à un coup d'épée dans l'eau.