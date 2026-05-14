L'UEFA, c'est pas la Ligue 1, l'OL est sauvé

Oui pour galtier c'est celui qui connaît mieux Marseille et le club et la pression médiatique
L'OL n'a jamais été en difficulté que ce soit avec l'UEFA ou avec La Ligue 1. Et pourtant... beaucoup ici ont gobé cette info venant de nulle part. ^^ Pire... il est où... le vilain Textor responsable de tout ça !? Mdr
Mais que va t-on faire maintenant face à ce vilain John Textor ? Je viens d'apprendre que c'est lui qui serait aussi responsable de l'augmentation du prix de l'Essence. 😭😭😭 Qu'est-ce qu'on attend pour le mettre en prison !?
Très peu l'ont sauf les très grands coachs des 4-5 clubs qui dominent l'Europe
Arrête de parler de textor. Tu dois être le seul sur terre à le défendre après ces chiens et son poisson rouge
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|33
|24
|4
|5
|73
|27
|46
|67
|33
|21
|4
|8
|62
|35
|27
|61
|33
|18
|7
|8
|52
|35
|17
|60
|33
|18
|6
|9
|53
|36
|17
|59
|33
|17
|8
|8
|58
|47
|11
|56
|33
|17
|5
|11
|60
|44
|16
|54
|33
|16
|6
|11
|56
|49
|7
|50
|33
|14
|8
|11
|53
|43
|10
|45
|33
|11
|12
|10
|48
|49
|-1
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|41
|33
|10
|11
|12
|45
|49
|-4
|38
|33
|10
|8
|15
|42
|54
|-12
|35
|33
|9
|8
|16
|28
|47
|-19
|32
|33
|6
|14
|13
|30
|44
|-14
|31
|33
|7
|10
|16
|32
|44
|-12
|31
|33
|7
|10
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|33
|3
|7
|23
|32
|76
|-44
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