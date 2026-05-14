L'UEFA, c'est pas la Ligue 1, l'OL est sauvé

Quatrième de Ligue 1 avant la 34e journée, l’OL est certain de se qualifier au minimum pour l’Europa League… Si la menace d'exclusion par l'UEFA semble peu probable, les bienfaits financiers du football européens sont capitaux.

Tout proche de la relégation l’été dernier, l’Olympique Lyonnais a finalement réussi à briller cette saison. Les hommes de Paulo Fonseca sont même en passe de se qualifier pour la Ligue des Champions. Quatrième à une journée de la fin du championnat, l’OL peut encore terminer 3e, 4e ou 5e de Ligue 1. Cela signifie que dans le pire des cas, les Gones seront en Europa League la saison prochaine, un moindre mal au vu des difficultés rencontrés il y a quelques mois.

Mais pour disputer une coupe d’Europe la saison prochaine, l’Olympique Lyonnais va devoir éviter une exclusion de la part de l’UEFA, comme cela est envisagé selon la presse anglaise, qui a récemment évoqué une possible sanction de l’instance européenne. Une telle décision serait dramatique pour l’OL, qui a obtenu de la part de la FFF sa licence UEFA pour la saison 2026-2027 selon le site Olympique et Lyonnais.

Une qualification vitale financièrement

Nos confrères précisent par ailleurs que sur le plan financier, le club présidé par Michele Kang n’a aucune marge et ne peut donc pas se passer d’une qualification européenne, même s’il venait à s’agir de l’Europa League. « L'institution rhodanienne a un besoin vital de prendre part à ces compétitions. On le voit avec les droits TV de la Ligue Europa cette saison, deux fois plus importants que ceux de la Ligue 1. Et l'écart va encore se creuser. Sans parler des dotations et des recettes de match supplémentaires lors de ces affiches européennes » écrit par exemple le média spécialisé dans l’actualité de l’OL.

Pour Michele Kang et Matthieu Louis-Jean, une qualification en coupe d’Europe est par conséquent essentielle. Il n’y a plus qu’à croiser les doigts pour que les informations de la presse anglaise concernant une possible exclusion de Lyon en coupe d’Europe par l’UEFA soient fausses. Ce que le club rhodanien a déjà fait savoir mercredi, affirmant que tout cela n’avait aucun sens et que l’OL serait bien présent en C1 ou en C3 la saison prochaine.