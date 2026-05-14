Un échange Kolo Muani-David, le PSG est sérieux !

En échec à Tottenham, Randal Kolo Muani veut signer à la Juventus l'été prochain. Les Turinois sont prêts à finaliser le transfert du Français. Le PSG pourrait récupérer 40 millions d'euros et... Jonathan David.

La carrière de Randal Kolo Muani en club est très chaotique ces dernières années. Acheté par le Paris Saint-Germain pour plus de 80 millions d'euros en 2023, le Français n'a jamais trouvé sa place dans un effectif fourni en attaque. Il a du aller voir ailleurs avec des prêts successifs. L'aventure ne se passe pas bien à Tottenham actuellement. Il n'a inscrit qu'un but en Premier League et il doit jouer le maintien avec le club londonien. La seule éclaircie pour lui a été visible à la Juventus en début d'année 2025. Ses 10 buts en 22 matchs avaient emmené les Turinois en Ligue des champions.

Jonathan David au PSG ?

Gazzetta dello Sport, l'attaquant français fait le forcing pour être vendu à la Vieille Dame au Kolo Muani se plaisait bien chez les Bianconeri. Quoi de plus logique qu'il veuille y retourner l'été prochain. Selon la, l'attaquant français fait le forcing pour être vendu à la Vieille Dame au mercato . Le quotidien sportif italien précise que l'ancien nantais veut signer même sans Ligue des champions à disputer la saison prochaine. L'intérêt est réciproque côté Juve où on ne mise plus sur Jonathan David ni sur Lois Openda, très décevants depuis leur recrutement.

Reste à payer le transfert pour la Juve. Pour convaincre le PSG, le club italien serait prêt à débourser 40 millions d'euros. Il voudrait aussi céder Jonathan David dans l'opération. Le Canadien à Paris dans quelques mois ? Une idée pas si folle pour la Gazzetta Dello Sport. Celle-ci juge un échange entre les deux buteurs réaliste. Elle rappelle que l'ancien lillois avait rejoint le LOSC grâce à Luis Campos et que celui-ci l'apprécie encore. David pourrait devenir le nouveau joker de luxe des Parisiens en attaque puisque Gonçalo Ramos a des envies de départ au mercato.