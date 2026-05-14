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Kolo Muani de retour à Turin ?

Un échange Kolo Muani-David, le PSG est sérieux !

PSG14 mai , 13:40
parMehdi Lunay
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En échec à Tottenham, Randal Kolo Muani veut signer à la Juventus l'été prochain. Les Turinois sont prêts à finaliser le transfert du Français. Le PSG pourrait récupérer 40 millions d'euros et... Jonathan David.
La carrière de Randal Kolo Muani en club est très chaotique ces dernières années. Acheté par le Paris Saint-Germain pour plus de 80 millions d'euros en 2023, le Français n'a jamais trouvé sa place dans un effectif fourni en attaque. Il a du aller voir ailleurs avec des prêts successifs. L'aventure ne se passe pas bien à Tottenham actuellement. Il n'a inscrit qu'un but en Premier League et il doit jouer le maintien avec le club londonien. La seule éclaircie pour lui a été visible à la Juventus en début d'année 2025. Ses 10 buts en 22 matchs avaient emmené les Turinois en Ligue des champions.

Jonathan David au PSG ?

Kolo Muani se plaisait bien chez les Bianconeri. Quoi de plus logique qu'il veuille y retourner l'été prochain. Selon la Gazzetta dello Sport, l'attaquant français fait le forcing pour être vendu à la Vieille Dame au mercato. Le quotidien sportif italien précise que l'ancien nantais veut signer même sans Ligue des champions à disputer la saison prochaine. L'intérêt est réciproque côté Juve où on ne mise plus sur Jonathan David ni sur Lois Openda, très décevants depuis leur recrutement.
Reste à payer le transfert pour la Juve. Pour convaincre le PSG, le club italien serait prêt à débourser 40 millions d'euros. Il voudrait aussi céder Jonathan David dans l'opération. Le Canadien à Paris dans quelques mois ? Une idée pas si folle pour la Gazzetta Dello Sport. Celle-ci juge un échange entre les deux buteurs réaliste. Elle rappelle que l'ancien lillois avait rejoint le LOSC grâce à Luis Campos et que celui-ci l'apprécie encore. David pourrait devenir le nouveau joker de luxe des Parisiens en attaque puisque Gonçalo Ramos a des envies de départ au mercato.
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Là pour le coup on se rapproche d’un vrai débat 😭 Oui évidemment que l’OL a changé de dimension grâce à des investisseurs et une stratégie ambitieuse. Aucun grand club ne grandit sans argent. Mais mon seul désaccord depuis le début, c’est de mettre sur le même plan : – des investisseurs privés classiques + une gestion performante et – un fonds étatique capable d’injecter des moyens quasiment illimités. L’OL a grandi en restant dépendant de ses résultats sportifs et économiques. Le PSG QSI a pu accélérer beaucoup plus vite grâce à une puissance financière hors norme. Et sur Paris, je suis d’accord aussi : la ville, l’image mondiale et le potentiel économique ont rendu l’investissement durable. C’est justement ce qui fait du PSG un cas presque impossible à reproduire en France aujourd’hui.

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@Foutre Je n'ai jamais nié que l'arrivée de QSI a mené le PSG dans une dimension nouvelle. C'est une réalité oui. Mon problème est que les autres clubs FR que j'ai vu devenir dominants, l'OM puis Lyon ont fait la même chose mais que leurs supporteurs, dont toi, ne veulent pas l'admettre, qu'ils nous reprochent aujourd'hui ce qu'ils ont fait hier. Ton OL a mis 52 ans à gagner son premier championnat et il l'a fait grâce à de nouveaux investisseurs très puissants. Sans un actionnaire financièrement puissant comme QSI, capable de porter le club à un niveau compétitif à l'échelle européenne, le PSG ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui oui. Je n'ai aucun problème à l'admettre. Le 2eme truc que tu manques, c'est que l'investissement massif de QSI n'aurait pas été rentable sans le potentiel parisien. Le même investissement à Guingamp, pour prendre un exemple simple, n'aurait pas débouché sur une structure aussi durable car Guingamp n'a pas le rayonnement de Paris (je parle des villes): potentiel d'attraction, infrastructure hôtelière, image forte, base de supporteurs large...etc... Ce que ça change, c'est que l'apogée parisienne est durable. Le club génère maintenant un CA et des revenus lui permettant de s'inscrire dans la durée. Il n'y aura pas de retour arrière, vers ce PSG prenable qu'on a connu au XXe siècle, à moins bien sûr d'une catastrophe de très grosse ampleur, genre tricherie à la Tapie ou guerre atomique

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4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
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Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
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15
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3133710163244-12
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Nice
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