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L'ASSE offre 0,5 ME pour un jeune buteur algérien

ASSE14 mai , 13:00
parCorentin Facy
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Déjà tourné vers la préparation de son futur mercato, l’ASSE a jeté son dévolu sur un jeune buteur algérien de 20 ans. En concurrence avec Metz, les Verts pourraient rafler la mise pour moins d’un million d’euros.
L’AS Saint-Etienne ne sait pas encore dans quelle division elle jouera la saison prochaine. Les Verts s’apprêtent à jouer leur avenir avec un match de barrage contre Rodez, avant d’affronter le 17e de Ligue 1 en cas de victoire (Nice, Le Havre ou Auxerre). Dans l’attente de savoir si l’équipe jouera en première ou en deuxième division, le mercato est un peu gelé dans le Forez. Les ambitions et les moyens seront forcément différents. Néanmoins, l’ASSE souhaite avancer sur certains dossiers qui ne dépendent pas d’une montée en Ligue 1.

L'ASSE s'attaque à Ben Ahmed Kohili

C’est notamment le cas de celui menant à Ben Ahmed Kohili, jeune avant-centre algérien de 20 ans auteur de 4 buts et 1 passe décisive cette saison avec Paradou en première division algérienne. Sous contrat jusqu’en 2028, ce buteur d’1m74 a tapé dans l’oeil de la cellule de recrutement stéphanoise. Dans ce dossier, les Verts sont en concurrence avec un autre club français : le FC Metz. Le club grenat, qui souhaite recruter malin après sa relégation en Ligue 2 avec l’espoir de vite remonter en Ligue 1, a également jeté son dévolu sur Ben Ahmed Kohili.

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Ce dossier, bien que concurrentiel parmi les clubs français, ne devrait pas monter trop haut financièrement. Au vu de sa faible expérience, de sa fin de contrat dans deux ans et du fait qu’il n’a pas tapé dans l’oeil de clubs supérieurs pour le moment, Ben Ahmed Kohili est valorisé à seulement 500.000 euros. Les Verts pourraient donc rafler la mise pour moins d’un million d’euros, à la condition que le joueur choisisse le projet de Kilmer Sport plutôt que celui de Metz par exemple. Il n’est pas exclu non plus qu’il reste au Paradou AC, même si le club algérien serait certainement favorable à un départ avant que son buteur n’entre dans sa dernière année de contrat en juin 2027.
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