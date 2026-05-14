L’OM tenait un renfort gratuit, il ne veut plus venir

En pleine construction de son effectif pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille souhaite donner une seconde chance à Bamo Meïté. Mais le défenseur central prêté au FC Lorient craint de voir son temps de jeu chuter.

L’Olympique de Marseille n’a pas encore officialisé la nouvelle, mais sauf revirement de situation, Grégory Lorenzi sera bien le successeur de Medhi Benatia. L’actuel directeur sportif du Stade Brestois devrait prendre ses nouvelles fonctions après la fin de la saison. Tout ira très vite pour le dirigeant qui devra immédiatement se plonger dans le mercato du club phocéen.

Sans Ligue des Champions au programme, et sans doute avec un actionnaire Frank McCourt lassé de mettre la main à la poche, le Corse sera chargé de bâtir un effectif compétitif avec les moyens du bord. Alors pourquoi ne pas s’appuyer sur des joueurs qui ne coûteront rien ? C’est effectivement le cas de Bamo Meïté (24 ans) qui appartient toujours à l’Olympique de Marseille.

L’été dernier, le défenseur central avait seulement été prêté au FC Lorient, incapable de payer l’option d’achat fixée à 7 millions d’euros. L’Ivoirien va donc retrouver la Commanderie où ses supérieurs l’attendront à bras ouverts. D’après le journaliste Julien Delacroix, la direction olympienne veut donner une nouvelle chance à son ancien flop. Le problème pour l’Olympique de Marseille, c’est que Bamo Meïté n’est pas forcément emballé à l’idée de revenir.

Pour accepter la main tendue, l’ancien joueur du Stade Lavallois réclame des garanties sportives d'après certaines sources. Autrement dit, le défenseur central régulièrement aligné avec les Merlus veut être certain d’obtenir un statut important dans l’effectif. On peut comprendre les doutes du Marseillais qui n’a pas oublié sa saison 2023-2024 à 11 titularisations toutes compétitions confondues, et encore moins sa phase aller sans le moindre match débuté l’exercice suivant, juste avant son prêt à Montpellier à l'hiver 2025. Un départ définitif n’est donc pas à exclure pour le défenseur sous contrat jusqu’en 2028.