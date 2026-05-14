OM : Galtier choix n°1 de Marseille devant Genesio ?

Avec la nomination de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif, l’OM devrait s’orienter vers un entraîneur français la saison prochaine. Les noms de Christophe Galtier et de Bruno Genesio sont évoqués.

L’Olympique de Marseille n’a pas perdu de temps pour trouver son nouveau directeur sportif. Quelques semaines seulement après l’annonce de la nomination de Stéphane Richard au poste de président, le club phocéen a finalisé l’arrivée de Grégory Lorenzi . L’actuel dirigeant du Stade Brestois va succéder à Medhi Benatia et sa première mission est de taille : trouver le futur entraîneur de l’OM, qui remplacera Habib Beye en 2026-2027.

Galtier option principale pour l'OM ?

D’après les premières indiscrétions, on s’oriente vers un entraîneur français et deux noms reviennent avec insistance, ceux de Christophe Galtier (Neom) et de Bruno Genesio (Lille). Walid Acherchour valide ces deux pistes. Mais pour le consultant de RMC, celle menant à l’ancien entraîneur de l’ASSE et du PSG doit être privilégiée. « Bruno Genesio priorité de l’OM ? Non. Il doit simplement être dans une short-list pour l'Olympique de Marseille s’il est sur le marché. Parce qu'il faudra voir aussi ce que fait Genesio à la fin de la saison avec Olivier Letang parce que s’il y a Ligue des Champions, on va voir ce qui va se passer aussi sur la fin de saison » s’est-il interrogé avant de poursuivre.

« Si Genesio est sur le marché, il doit y avoir une réflexion autour surtout s’il y a un projet franco-français avec un directeur sportif français. Je pense que l'Olympique de Marseille ne doit pas s’enfermer dans un marché français. Il ne passe pas avant Christophe Galtier. De Zerbi, il y a deux ans, j'y croyais pleine barre. Je vais prendre beaucoup de recul avec ce qui va se passer l'année prochaine à l'Olympique de Marseille » a ajouté celui qui intervient aussi dans le Winamax FC, qui ne sait plus sur quel pied danser avec l’OM mais qui voit davantage Christophe Galtier réussir sur le banc du club phocéen que Bruno Genesio pour le moment.

Reste que l’ex-entraîneur de l’OL, actuellement en poste à Lille, a prouvé lors de ses dernières expériences qu’il pouvait s’adapter à différents types de club en obtenant à chaque fois de très bons résultats. Un argument de taille aux yeux du nouveau board olympien et de son futur directeur sportif Grégory Lorenzi.