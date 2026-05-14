OM : Galtier choix n°1 de Marseille devant Genesio ?

Mais que va t-on faire maintenant face à ce vilain John Textor ? Je viens d'apprendre que c'est lui qui serait aussi responsable de l'augmentation du prix de l'Essence. 😭😭😭 Qu'est-ce qu'on attend pour le mettre en prison !?
Très peu l'ont sauf les très grands coachs des 4-5 clubs qui dominent l'Europe
Arrête de parler de textor. Tu dois être le seul sur terre à le défendre après ces chiens et son poisson rouge
Déjà ce sont 8 matchs hein.... Et puis qu'est ce que tu en sais !!!! Une autre madame Irma du site...
nn mais vous dites des choses et 2h apres son contraire.... Pkoi ?? pour faire des commentaires. L'OL viré par l'UEFA, l'OM en Ligue des Champions, Textor accusé celui de 10h Ce n'est pas la premiere fois..
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|33
|24
|4
|5
|73
|27
|46
|67
|33
|21
|4
|8
|62
|35
|27
|61
|33
|18
|7
|8
|52
|35
|17
|60
|33
|18
|6
|9
|53
|36
|17
|59
|33
|17
|8
|8
|58
|47
|11
|56
|33
|17
|5
|11
|60
|44
|16
|54
|33
|16
|6
|11
|56
|49
|7
|50
|33
|14
|8
|11
|53
|43
|10
|45
|33
|11
|12
|10
|48
|49
|-1
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|41
|33
|10
|11
|12
|45
|49
|-4
|38
|33
|10
|8
|15
|42
|54
|-12
|35
|33
|9
|8
|16
|28
|47
|-19
|32
|33
|6
|14
|13
|30
|44
|-14
|31
|33
|7
|10
|16
|32
|44
|-12
|31
|33
|7
|10
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|33
|3
|7
|23
|32
|76
|-44
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🚨La nouvelle direction souhaite, en priorité, un entraîneur français pour remplacer Habib Beye. Christophe Galtier serait ainsi une option très crédible. L'actuel entraineur de Neom voudra s'assurer que l'OM a des ambitions pour la saison prochaine. @RMCsport