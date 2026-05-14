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OM : Galtier choix n°1 de Marseille devant Genesio ?

OM14 mai , 12:20
parCorentin Facy
6
Avec la nomination de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif, l’OM devrait s’orienter vers un entraîneur français la saison prochaine. Les noms de Christophe Galtier et de Bruno Genesio sont évoqués.
L’Olympique de Marseille n’a pas perdu de temps pour trouver son nouveau directeur sportif. Quelques semaines seulement après l’annonce de la nomination de Stéphane Richard au poste de président, le club phocéen a finalisé l’arrivée de Grégory Lorenzi. L’actuel dirigeant du Stade Brestois va succéder à Medhi Benatia et sa première mission est de taille : trouver le futur entraîneur de l’OM, qui remplacera Habib Beye en 2026-2027.

Galtier option principale pour l'OM ?

D’après les premières indiscrétions, on s’oriente vers un entraîneur français et deux noms reviennent avec insistance, ceux de Christophe Galtier (Neom) et de Bruno Genesio (Lille). Walid Acherchour valide ces deux pistes. Mais pour le consultant de RMC, celle menant à l’ancien entraîneur de l’ASSE et du PSG doit être privilégiée. « Bruno Genesio priorité de l’OM ? Non. Il doit simplement être dans une short-list pour l'Olympique de Marseille s’il est sur le marché. Parce qu'il faudra voir aussi ce que fait Genesio à la fin de la saison avec Olivier Letang parce que s’il y a Ligue des Champions, on va voir ce qui va se passer aussi sur la fin de saison » s’est-il interrogé avant de poursuivre.
« Si Genesio est sur le marché, il doit y avoir une réflexion autour surtout s’il y a un projet franco-français avec un directeur sportif français. Je pense que l'Olympique de Marseille ne doit pas s’enfermer dans un marché français. Il ne passe pas avant Christophe Galtier. De Zerbi, il y a deux ans, j'y croyais pleine barre. Je vais prendre beaucoup de recul avec ce qui va se passer l'année prochaine à l'Olympique de Marseille » a ajouté celui qui intervient aussi dans le Winamax FC, qui ne sait plus sur quel pied danser avec l’OM mais qui voit davantage Christophe Galtier réussir sur le banc du club phocéen que Bruno Genesio pour le moment.
Reste que l’ex-entraîneur de l’OL, actuellement en poste à Lille, a prouvé lors de ses dernières expériences qu’il pouvait s’adapter à différents types de club en obtenant à chaque fois de très bons résultats. Un argument de taille aux yeux du nouveau board olympien et de son futur directeur sportif Grégory Lorenzi.
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Derniers commentaires

L'OL viré par l'UEFA, l'OM en Ligue des Champions, Textor accusé

Mais que va t-on faire maintenant face à ce vilain John Textor ? Je viens d'apprendre que c'est lui qui serait aussi responsable de l'augmentation du prix de l'Essence. 😭😭😭 Qu'est-ce qu'on attend pour le mettre en prison !?

OM : Galtier choix n°1 de Marseille devant Genesio ?

Très peu l'ont sauf les très grands coachs des 4-5 clubs qui dominent l'Europe

L'OL viré par l'UEFA, l'OM en Ligue des Champions, Textor accusé

Arrête de parler de textor. Tu dois être le seul sur terre à le défendre après ces chiens et son poisson rouge

L'UEFA, c'est pas la Ligue 1, l'OL est sauvé

Déjà ce sont 8 matchs hein.... Et puis qu'est ce que tu en sais !!!! Une autre madame Irma du site...

L'UEFA, c'est pas la Ligue 1, l'OL est sauvé

nn mais vous dites des choses et 2h apres son contraire.... Pkoi ?? pour faire des commentaires. L'OL viré par l'UEFA, l'OM en Ligue des Champions, Textor accusé celui de 10h Ce n'est pas la premiere fois..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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