OL : Le dossier Chermiti est déjà terminé
Youssef Chermiti

OL : Le dossier Chermiti est déjà terminé

OL08 juil. , 17:40
parQuentin Mallet
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A la recherche d'un nouvel attaquant de pointe, l'Olympique Lyonnais s'est positionné sur le dossier Youssef Chermiti. Problème, Galatasaray a accéléré sur le recrutement du buteur des Rangers, lesquels attendent 25 millions d'euros pour le lâcher.
L'OL a-t-il été trop gourmand avec Youssef Chermiti ? Pour ce mercato estival 2026, le club rhodanien peut avancer les mains déliées et compte bien faire en sorte d'avoir un effectif suffisamment performant pour se donner une chance de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions via les tours préliminaires. Forcément, avec les retours de prêt d'Endrick et Roman Yaremchuk et la vente importante d'Afonso Moreira, le secteur offensif a pris un coup. Pour le redynamiser, la cellule de recrutement lyonnaise s'est lancé à l'assaut de plusieurs dossiers, dont un qui mène à Youssef Chermiti, l'attaquant portugais du Rangers FC. Mais l'OL est face à un immense mur.

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L'OL et Chermiti, c'est impossible

Un mur, qui parait même infranchissable aujourd'hui. En effet, selon les informations du compte X turc MCSpor, Galatasaray s'est également lancé dans le recrutement de Chermiti et a déjà tenu des réunions avec les agents du joueur de 22 ans. Face à cet intérêt de la part d'un club particulièrement fortuné, les dirigeants du club écossais ont décidé de voir très large en demandant au moins 25 millions d'euros pour le laisser partir. Une somme et qui une concurrence qui sont beaucoup trop ardues pour la direction lyonnaise.
Si le club est moins sous le contrôle de la DNCG que l'été dernier, l'idée générale reste quand même d'assainir le plus possible les finances du club. Il serait donc étonnant de voir Michele Kang lâcher autant d'argent juste pour un joueur, alors qu'il existe de toute évidence d'autres solutions moins coûteuses ailleurs. En tout cas, pour Chermiti, la concurrence écarte l'OL.
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mdrrr. mais tout est faux champion!

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Oui mais avec des stats (depuis le début de sa carrière) 7 buts 4 passes D 34 cartons jaunes 1 rouge

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Je t’ai connu plus vaillant 😂mais les faits te font fermé ton clapet 😂😂😂

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apprends a compter surtout. tout ce que tu racontes est faux. fais ton malin que qd tu seras sur des pseudos chiffres champion

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