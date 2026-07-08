EdF : Deschamps avertit l’arbitre argentin de France-Maroc

EdF : Deschamps avertit l’arbitre argentin de France-Maroc

Equipe de France08 juil. , 17:00
parCorentin Facy
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L’équipe de France a appris la nouvelle il y a quelques heures : l’Argentin Facundo Tello et quatre de ses compatriotes seront au sifflet pour le quart de finale France-Maroc, ce à quoi Didier Deschamps est bien sûr attentif.
Quelques heures après avoir vu le Français François Letexier au sifflet pour Argentine-Egypte en huitième de finale de la Coupe du monde, c’est un arbitre argentin qui dirigera le quart de finale entre les Bleus et le Maroc jeudi soir. La FIFA est visiblement taquine mais cela ne fait pas rire grand-monde en France, où l’on redoute un arbitrage à charge contre les coéquipiers de Kylian Mbappé. Présent ce mercredi après-midi en conférence de presse, Didier Deschamps a logiquement été interrogé sur la désignation de Facundo Tello et de quatre autres Argentins pour l’épauler à l’arbitrage du match des Bleus.
L’occasion pour le sélectionneur des Bleus, qui refuse de tomber dans la paranoïa, de mettre un petit coup de pression à Facundo Tello en lui demandant simplement d’être aussi bon que François Letexier lors d’Argentine-Egypte. « Vous pouvez vous interroger (sur les arbitres) mais moi je n'y prête pas attention. J'espère que l'arbitre sera aussi bon que Monsieur Letexier et ses assistants dans un autre match. Mon adversaire c'est le Maroc, pas l'arbitre. Bien au contraire il est là pour faire appliquer les lois du jeu le plus justement possible » a lancé Didier Deschamps, qui espère que l’arbitrage ne sera pas au coeur des débats dans l’après-match du quart de finale contre le Maroc.

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Le sélectionneur des Bleus a profité de l’occasion pour apporter son soutien à son capitaine Kylian Mbappé, visé par de répugnantes insultes racistes de la part d'une sénatrice paraguayenne ces derniers jours. « Kylian est bien au niveau mental. Il s'est passé quelque chose sur lequel je ne veux pas revenir. C'est un garçon très fort dans la tête. Il est concentré sur le match de demain qui sera dur parce que ce sont deux équipes de qualité. Kylian est bien comme tout le groupe. Il est prêt pour demain » a affirmé Didier Deschamps. Cela tombe bien, la France aura besoin de son capitaine dans ses meilleures dispositions pour sortir une belle équipe marocaine de la Coupe du monde, espérons-le sans que l’arbitrage ne joue un quelconque rôle dans le résultat final.
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Accord OM-Fenerbahçe pour Greenwood, Marseille tient ses 50ME !

mdrrr. mais tout est faux champion!

Strasbourg lâche 6 ME pour le Paraguayen qui a rendu fous les Bleus

Oui mais avec des stats (depuis le début de sa carrière) 7 buts 4 passes D 34 cartons jaunes 1 rouge

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Je t’ai connu plus vaillant 😂mais les faits te font fermé ton clapet 😂😂😂

Accord OM-Fenerbahçe pour Greenwood, Marseille tient ses 50ME !

apprends a compter surtout. tout ce que tu racontes est faux. fais ton malin que qd tu seras sur des pseudos chiffres champion

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Lui c’est Une vrai merde

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