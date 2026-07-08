Martin Terrier à l'OM, il démonte une folle rumeur

Martin Terrier à l'OM, il démonte une folle rumeur

OM08 juil. , 18:30
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
A la recherche de bonnes opportunités lors de ce mercato estival, l’OM ne dirait pas non à une arrivée de Martin Terrier. L’ancien attaquant du Stade Rennais n’a toutefois pas contacté le club phocéen pour s’y proposer.
L’été va être très agité à l’Olympique de Marseille, où aucun joueur n’est intransférable au vu de la situation financière très délicate du club phocéen. Dans le secteur offensif, plusieurs départs sont inévitables dont celui de Mason Greenwood. Pierre-Emerick Aubameyang pourrait suivre, son profil attirant toujours les convoitises. Des départs que l’OM devra compenser avec des coups malins. Une arrivée de Martin Terrier aurait par exemple du sens.
L’ancien Rennais ne s’est pas imposé au Bayer Leverkusen et verrait un retour en Ligue 1 d’un bon oeil. Selon Le Phocéen, son agent a justement contacté Grégory Lorenzi pour proposer les services de celui qui a aussi porté les couleurs de l’OL ou encore de Lille. Une rumeur infondée selon l’insider Mohamed Toubache-Ter. « La canicule fait dire des choses loufoques… Martin Terrier est un joueur très convoité, sous contrat et respectueux du Bayer Leverkusen ! Dans le football moderne, aucun joueur sous contrat se propose à un club : AUCUN. Stop les fantasmes » a publié le spécialiste du mercato sur son compte X.

Lire aussi

OM : Ce joueur français appelle Lorenzi, il veut signer à MarseilleOM : Ce joueur français appelle Lorenzi, il veut signer à Marseille
Martin Terrier et ses agents n’auraient donc pas pris leur téléphone pour proposer à Grégory Lorenzi et à Stéphane Richard de négocier une potentielle arrivée. Reste à voir si malgré tout, l’intérêt de l’OM pour Martin Terrier se confirmera au fil de l’été et si celui-ci sera réciproque. Sur le papier, l’attaquant de 29 ans représente en tout cas une excellente opportunité de marché pour Marseille. Auteur de 60 buts et 24 passes décisives en 202 matchs de Ligue 1, l’attaquant formé à Lille est estimé à -seulement- 8 millions d’euros par Transfermarkt, malgré un contrat qui court jusqu’en 2029 avec le Bayer Leverkusen, où sa saison 2025-2026 n’a pas convaincu le club allemand de le conserver à tout prix (5 buts, 1 passe décisive).
Articles Recommandés
La Var A Piege Francois Letexier Pour Sauver Largentine
Mondial 2026

La VAR a piégé François Letexier pour sauver l'Argentine

Edf Jules Kounde Formidable Bordeaux Le Defend
Equipe de France

EdF : Jules Koundé « formidable », Bordeaux le défend

Accord Total Pour Greenwood Lom Encaisse 40me
OM

Accord total pour Greenwood, l’OM encaisse 40ME

Capture d’écran 2026-07-08 à 16.30.07
ASSE

ASSE : Une arrivée capitale à 1 ME tombe à l’eau

Fil Info

08 juil. , 20:00
La VAR a piégé François Letexier pour sauver l'Argentine
08 juil. , 19:40
EdF : Jules Koundé « formidable », Bordeaux le défend
08 juil. , 19:20
Accord total pour Greenwood, l’OM encaisse 40ME
08 juil. , 19:00
ASSE : Une arrivée capitale à 1 ME tombe à l’eau
08 juil. , 18:00
PSG : Le prix de Fabian Ruiz excite le Real et le Bayern
08 juil. , 17:40
OL : Le dossier Chermiti est déjà terminé
08 juil. , 17:20
Strasbourg lâche 6 ME pour le Paraguayen qui a rendu fous les Bleus
08 juil. , 17:00
EdF : Deschamps avertit l’arbitre argentin de France-Maroc
08 juil. , 16:40
La FIFA refuse de retirer le carton jaune de Michael Olise

Derniers commentaires

EdF : Jules Koundé « formidable », Bordeaux le défend

Test

Accord total pour Greenwood, l’OM encaisse 40ME

Enfin cette ordure quitte la D1 dommage qu'il reste dans le football. Le Fener' peuvent avoir honte !

Infantino dégouté sur le but de l’Egypte, la vidéo qui fait scandale

le contact qui emmene l'annulation du but egyptien est benin .Sur le 3 eme but de l'argentine il y a une faute sur salah au depart de l'action du contre.L'argentine est clairement avantagée .on l'a vu sur le rouge que devait avoir Messi au premier match,le but valide sur le coup franccontre le Capvert alors qu'il ne laisse pas le temps au gardien de se placer

Accord total pour Greenwood, l’OM encaisse 40ME

Finalement L OM s entire bien , a grâce à la stratégie du club turc

L’Egypte annonce que le Mondial est truqué, l'Argentine sera championne

Ca date pas de cette année a la limite cette saison doit etre celle où jen veut le moins a l'arbitrage... donc quand je parle de garibian ,Alain sars, toi tu pense a cette saison qui doit etre la plus dégueulasse quon ai fait ces 20 dernières année.. alors que cest pas cette année ou il y a matière a gueuler.. tu vois que t'es complètement abruti par ta haine desuite a bondir pour critiquer L'OM et ses supporter ..alors quil y a des scandale mémorable en notre defaveur, mais bon comme tu deviens cretin et aveugle des quil s'agit de L'OM... passe ton chemin

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading