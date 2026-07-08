Martin Terrier à l'OM, il démonte une folle rumeur

Infantino dégouté sur le but de l’Egypte, la vidéo qui fait scandale

le contact qui emmene l'annulation du but egyptien est benin .Sur le 3 eme but de l'argentine il y a une faute sur salah au depart de l'action du contre.L'argentine est clairement avantagée .on l'a vu sur le rouge que devait avoir Messi au premier match,le but valide sur le coup franccontre le Capvert alors qu'il ne laisse pas le temps au gardien de se placer